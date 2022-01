Đoković se je pritožil proti izgonu iz države

Najboljši svetovni teniški igralec Novak Đoković, ki so mu avstralski mejni organi preprečili vstop v državo zaradi neveljavne zdravstvene izjeme za pogoj obveznega cepljenja, se je pritožil na sodišče. Zaslišanje v postopku se je začelo, a ga je sodnik prekinil in prestavil, ker Đokovićevim zagovornikom sodišču še ni uspelo predložiti vseh dokumentov. Izgon mu je grozil še danes, a bo lahko ostal do razsodbe. Đoković bi se moral udeležiti odprtega prvenstva Avstralije, ki se bo začelo 17. januarja.

Srbski teniški igralec, ki je v preteklosti javno podvomil o cepljenju, je osem ur preživel na mednarodnem letališču v Melbournu, kjer ga je sprva zaradi napačno izpolnjenega obrazca za vizo, nato pa zaradi preverjanja utemeljenosti posebne izjeme zadržala avstralska mejna policija. Na koncu postopka so mu zaradi neveljavne izjeme preklicali vizo in mu naročili, da zapusti državo.