Okrepitev za združeno ekipo Zalet

Luana Valli bo v prihajajoči sezoni 2019/20 nova članica združene ekipe Zalet. V članski ekipi, ki bo nastopala v C-ligi, bo prevzela mesto libera, ki je bilo doslej še nezapolnjeno. Po lanski sezoni je namreč končala kariero na deželni ravni dolgoletni libero Vera Balzano, zato so pri klubu iskali zamenjavo. Danes so jo končno našli, saj jim je 27-letna Tržačanka potrdila, da bo letos del ekipe. Lani je igrala pri Virtusu, ki je pod vodstvom slovenskega trenerja Marka Kalca napredoval v B2-ligo. Ker se s klubom ni dogovorila in ni sprejela ponudbe iz B2-lige (vabili so jo pri San Giovanniju al Natisone), se je naposled odločila, da bo ostala v Trstu, kjer je igrala doslej. Začela je pri Libertasu, kjer jo je kot mladinko že treniral Edi Bosich, več let pa je nastopala tudi za Virtus. Bolničarka po poklicu ima že večletne izkušnje v najvišji deželni ligi, lani je bila tudi del zmagovite ekipe, zato so pri Zaletu seveda zadovoljni z okrepitvijo. V obrambni liniji ima torej Zalet letos orožje več.

