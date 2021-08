Okužen igralec tržaškega Allianza

Igralec tržaškega Allianza je bil pozitiven na PCR testiranju na novi koronavirus, je sporočilo vodstvo kluba. Že včeraj popoldne je imel simptome okužbe, test pa je nato potrdil sume. Testirali so nato vse ostale igralce in spremljevalce v ekipi, ki pa niso bili pozitivni. Okuženi igralec se trenutno dobro počuti.

Zdravstveno stanje igralcev bodo vseskozi nadzorovali, so sporočili iz kluba, opravili bodo tudi druga testiranja. V pričakovanju novih izvidov so iz previdnostnih razlogov do ponedeljka prekinili treninge.