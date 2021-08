Olimpijski naslov v ekipnem zasledovanju sega tudi v FJK

Italijanski kolesarji so z novim svetovnim rekordom v Tokiu osvojili olimpijski naslov v kolesarstvu na stezi. V ekipnem zasledovanju na 4000 metrov so ugnali danske kolesarje, ki so osvojili srebrno kolajno, na tretje mesto pa se je uvrstila Avstralija.

Italijani so nov svetovni rekord s 3 minutami in 42,032 sekunde postavili po zaslugi Filippa Ganne, Simoneja Consonija, Francesca Lamona in kolesarja iz FJK Jonathana Milana, ki sicer živi v občini Buja na Videmskem. Gre za izjemen uspeh, saj so si prikolesarili prvo olimpijsko zlato v tej disciplini po letu 1960.