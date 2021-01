Olimpijsko leto in še marsikaj drugega

Po lanski precej žalostni in klavrni sezoni, čeprav so uspeli izpeljati do konca kar nekaj prvenstev in tekmovanj, so pričakovanja zelo visoka. Poletne olimpijske igre in evropsko nogometno prvenstvo naj bi nadoknadili avgusta oziroma junija. Pogojnik je v času pandemije še vedno obvezen, čeprav naj bi se do poletja - vsaj tako upamo - epidemiološke razmere le izboljšale in normalizirale. Organizatorji največjih športnih tekmovanj upajo tudi, da se bodo na tribune vrnili tudi gledalci.

EURO U21, EURO IN POLETNE OI

Enega od velikih tekmovanj bo letos gostila tudi Slovenija. Prvič v zgodovini bo namreč na slovenskih tleh evropsko nogometno prvenstvo do 21. leta starosti. Prvenstvo reprezentanc do 21 let, na njem bo prvič 16 ekip, bo zaradi natrpanega programa in posledic pandemije novega koronavirusa nekoliko drugačno kot običajno. Skupinski del bo med 24. in 31. marcem 2021, izločilni boji pa med 31. majem in 6. junijem 2021. Šestnajst reprezentanc bo v skupinskem delu razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta nato po dve najboljši prebili v četrtfinale. Slovenija pa bo gostila tudi prvo in zadnjo tekmo prvenstva, uvodna bo 24. marca v Mariboru, finalna pa 6. junija v Ljubljani. EP, za katerega še ni znano, ali bo poteklo z gledalci na stadionih ali ne, bodo sicer ob Mariboru in Ljubljani gostili še Koper, Celje, Budimpešta, Györ, Szekesfehervar in Sombotel. Sloveniji je bila kot gostiteljici dodeljena skupina B, v kateri se bodo varovanci Milenka Ačimovića pomerili z reprezentancami Italije, Češke in Španije. Koprska Bonifika bo gostila skupino D: Švica, Hrvaška, Portugalska in Anglija.Člansko evropsko prvenstvo - Slovenija se nanj ni uvrstila - bo med med med 11. junijem in 11. julijem - zaenkrat v predvideni obliki, torej v 12. evropskih mestih: v Bilbau (Španija), Londonu in Glasgowu (oba Velika Britanija), Münchnu (Nemčija), Rimu (Italija), Bakuju (Azerbajdžan), Sankt Peterburgu (Rusija), Budimpešti (Madžarska), Bukarešti (Romunija), Amsterdamu (Nizozemska), Dublinu (Irska) in Koebenhavnu (Danska).Prestavitev olimpijskih iger je močno prekrižala račune najboljšim svetovnim športnikom, ki so svojo formo tempirali na leto 2020. Ko so izvedeli, da olimpijskih iger ne bo, so se začeli prilagajati na nov datum: 23. julija 2021. Vsi še nimajo zagotovljene olimpijske vozovnice, ki jo bodo lovili v prihodnjih šestih mesecih. Nov termin so dobile tudi olimpijske kvalifikacije za košarkarje, ki bodo na sporedu med 29. junijem in 4. julijem 2021. Slovenska košarkarska reprezentanca bo premierni nastop na olimpijskih igrah lovila v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje. V Tokio bo potoval le zmagovalec skupine. Italija pa bo mesto v Tokiu lovila v Srbiji. Reprezentanca Mea Sacchettija bo igrala proti Senegalu in Portoriku. Najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili z zmagovalcema druge skupine: Srbiji, Dominikanski republiki in Novi Zelandiji.Organizatorji so spremenili tudi datum paralimpijskih iger, ki bodo na Japonskem od 24. avgusta do 5. septembra. Naj dodamo, da bo letos Olimpijske komite Slovenije praznoval 30 let.

V SLOVENIJI ZA VSE OKUSE

Slovenija bo v letu ob tem gostila več velikih mednarodnih športnih dogodkov. V februarju se bodo na Pokljuki zbrali najboljši biatlonci na svetovnem prvenstvu, mesec kasneje pa bo v štirih mestih v Sloveniji potekal prvi del evropskega prvenstva v nogometu do 21 let. V Sloveniji bodo potekale tudi stalnice med mednarodnimi športnimi tekmovanji. Januarja (16. in 17.) bo v Mariboru Zlata lisica, marec (pa bo v zaključku zimske sezone prinesel pokal Vitranc v Kranjski Gori in finale svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Planici.

ČEZMEJNI »GIRO« IN CORTINA

V deželi Furlaniji - Julijski krajini bosta »naj« športna dogodka etapi kolesarskega Gira d’Italia. V zadnjem tednu dirke po Italiji bo roza karavana gostovala v Gorici. Etapa bo čezmejna in bo obiskala tudi Brda ter Novo Gorico. Nato pa bo na sporedu vzpon na »Kaiser« Zoncolan. V naši bližini, v Cortini d’Ampezzo v Venetu, bo od 8. do 21. februarja svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki so ga lani prestavili zaradi pandemije koronavirusa. Od 6. do 10. oktobra bosta Milan in Turin gostila zaključni turnir nogometne lige narodov. Za lovoriko se bo potegovala tudi Italija.

ŽILE NA EUROPEADI

Istočasno z evropskim nogometnim prvenstvo bo od 19. do 27. junija nogometna Europeada oziroma evropsko prvenstvo narodnih manjšin, ki ga bo letos gostila Koroška v Avstriji. Ob Klopinjskem jezeru bo igrala tudi nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji. »Žile«, ki bodo v skupini F igrale proti Okcitancem, Severnim Frizijcem in Slovakom iz Madžarske, bo na poti do evropskega naslova vodil selektor Mario Adamič.Od 3. do 5. septembra bodo na Tržaškem v organizaciji ZSŠDI Igre prijateljstva, ki bi prav tako morale biti na sporedu lani.