Olympia je zdaj druga

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Olympia – Altura 3:0 (25:17, 25:21, 25:21)

Olympia: Cotič 10, S. Komjanc 5, Terpin 18, Pavlović 3, Cobello 5, Hlede 2, M. Komjanc 2, Corsi 3, Lupoli 0, Černic 0, A. Čavdek (L), Š. Čavdek (L). Trener: Makuc.

V zaostalem srečanju moške C-lige je Olympia brez večjih težav odpravila tržaško Alturo, ki zaseda predzadnje mesto na lestvici. Olympia, ki bo v soboto igrala v Cordenonsu proti prvouvrščeni Futuri, je z novimi tremi točkami prehitela Fincantieri in je zdaj druga. V prvih dveh setih so Makučevi odbojkarji igrali zelo dobro. Predvsem v prvem so povsem nadigrali goste. V tretjem setu so Alturo ulovili šele pri 19. točki, a do konca so bili bolj zbrani in so zasluženo zmagali.