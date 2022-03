Olympia nadigrala Slogo Tabor, dragocene točke za ekipi Soče, Zalet osvojil celoten izkupiček

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Tarcento 3:0 (25:13, 25:14, 25:22)

Zalet: Vattovaz 4, Tienthieu 18, Ciuch 2, Miscili 7, Winkler 5, Furlan 6, nv. Grilanc, Stergonšek, Gruden, Lovriha (L). Trener: Privileggi.

MOŠKA C-LIGA

Olympia – Sloga Tabor Eutonia 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)

Olympia: Cotič 14, Š. Čavdek (L), S. Komjanc 10, Cobello 5, Pavlovič 8, Terpin 12, Hlede 2, A. Čavdek (L); n.v.: M. Komjanc, Lupoli, Corsi. Trener: Robert Makuc.

Sloga Tabor: Kante 8, Sutter 7, Kosmina 7, Gianeselli 0, Buri 9, Jerič 5, Smeraldi 0, Castellani 0, Skilitsis (L) ; n.v.: Dessanti (L) , Riccobon, Stefani. Trener: Loris Mania.

Pordenone – Soča ZKB Lokanda Devetak 2:3 (25:18, 16:25, 25:23, 13:25, 13:15)

Soča: Devetak 15, Černic 12, Persoglia 15, Delle Case 10, Manfreda 16, Margherito (L), Makuc 10, Antoni 0, Venuti 0, Cotič nv. Trener: Battisti.

Soča je v Pordenonu po petem setu osvojila dve pomembni točki v boju za obstanek. Odbojkarji trenerja Luciana Battistija so igrali zelo zbrano in borbeno. V odločilnih trenutkih niso nikoli popustili. Odsoten je bil Nikolaj Hlede, ki ga je zamenjal mladi Gregor Makuc (letnik 2006). V diagonili je tokrat igral Filippo Delle Case. Krstni nastop v C-ligi je opravil Gregor Antoni (letnik 2006).

ŽENSKA D-LIGA

San Vito – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:2 (25:22, 18:25, 25:19, 18:25, 15:9)

Soča: Scocco 10, Cotič 5, Komic 32, Piva 17, Menis 8, Colja 4, Birri (L1), Kovic (L2), Berzacola 0, Falzari 0, Ferfoglia 0, nv. Gruden, Deiuri, Soprani. Trener: Milocco.

Soča Lokanda Devetak ZKB je v San Vitu al Tagliamento izgubila, osvojila pa je dragoceno točko za obstanek proti višjepostavljeni ekipi. Igralke Soče so srečanje začele prepričljivo, saj so s prodornim servisom spravile v težave nasprotnice, dobro so tudi napadale in osvojile prvi niz. Ko je Sanvitese v drugem nizu izboljšal začetni udarec, ki mu v uvodnem nizu ni šel od rok, pa je on prevladal in izenačil v nizih 1:1. Poraz pa ni potrl sočank, ki so reagirale in tudi povedle 1:2 v nizih, a so v četrtem spet vajeti v svoje roke prevzele nasprotnice, stalno vodile in brez težav izsilile peti niz. V zadnjem dejanju so domačinke tudi prve povedle 6:3, Soča je izenačila 6:6, dlje pa ni zmogla. Soča s točko ohranja varno 11. mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi. Prihodnji teden bo igrala proti zadnjeuvršenemu Travesiu.

KOŠARKA

D-LIGA

Dom – Ronchi 66:73 (14:20, 38:33, 49:57)

Dom: Devetak 0 (-, 0:1, -), Abrami 16 (6:8, 5:11, 0:1), Lazič 6 (2:2, 2:3, -), Onesti mb, Zavadlav 3 (-, 0:3, 1:3), Jakin 4 (-, 2:5, 0:1), Menis nv, Cej 6 (0:2, 3:5, 0:1), Borsi 6 (0:2, 3:7, -), Čavdek 0. Trener: Dellisanti.