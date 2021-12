Olympia presenetila vodilnega, zmagala tudi Sloga Tabor Eutonia

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Porcia – Zalet ZKB 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)

Zalet: Furlan 2, Grilanc 0, Gruden 1, Hussu 2, Misciali 5, Radina 10, Stergonšek 1, Tientchieu 16, Vattovaz 0, Winkler 5, Rapotec nv., Gulich nv., Lovriha (L1), Vidoni (L2). Trenerka: Ciocchi.

MOŠKA C-LIGA

Olympia – Pordenone Volley 3:0 (25:19, 25:18, 25:21)

Olympia: M. Komjanc 13, Cotič 11, Š. Čavdek (L), S. Komjanc 13, Cobello 4, Pavlovič 6, Terpin 0, Hlede 5; n.v.: A. Čavdek (L), Corsi, Lupoli. Trener: Makuc.

Sloga Tabor Eutonia - Prata 3:1 (25:20, 25:20, 25:27, 25:14)

Sloga Tabor Eutonia: Antoni 5, Buri 21, Gianeselli 1, Kosmina 21, Riccobon 6, Skilitsis 4, Manià (libero 1), Dessanti (libero 2), Castellani 0, Jerič 4, Grassi, Smeraldi 0, Stefani, Sutter. Trenerja: Manià in Peterlin.

Sloga Tabor Eutonia je na domačem igrišču včeraj dosegla tretjo zaporedno zmago. Novica večera je ta, da so kar številni igralci v Repnu lahko v vlogi libera gledali Lorisa Maniaja, ki je v tej vlogi dolgo let blestel v A-ligi in v državni reprezentanci. To je vsekakor pravi luksus, ki si ga ne more privoščiti vsaka ekipa. Loris je kot libero zaigral v obrambi, medtem ko je sprejemal Luca Dessanti. »Odločil sem se, da priskočim ekipi na pomoč prav v obrambi, kjer smo najbolj deficitarni, saj prevelikokrat lahke žoge padajo na tla. Dessanti se je v sprejemu danes dobro odrezal, tako da sem lahko igral res samo v obrambi«, je po tekmi povedal Loris Manià, ki je z Ambrožem Peterlinom tudi vodil tekmo.

O tekmi sami lahko povemo, da je bila v prvih treh setih zelo izenačena. V prvem je bila stalno v rahlem vodstvu Sloga Tabor Eutonia, ki pa ji je Prata grenila pot do zmage vse do konca. V drugem so najprej povedli gostje (6:3), a so naši igralci takoj pozitivno reagirali, s serijo izredno lepih potez visoko povedli že z 18:12, a se Prata ni dala, začela nižati zaostanek, vendar preko dvajsete točke ni prišla. Tudi tretji set je bil stalno izenačen, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, prva je do set žoge prišla Sloga Tabor pri 24:22. Gostje pa so tedaj izkoristili trenutke zmede v domači vrsti, nanizali tri zaporedne točke in povedli s 25:24. Eno set žogo so igralci Sloge Tabor Eutonia izničili, na koncu pa se je osvojitve seta veselila Prata. V četrtem se naši igralci niso več pustili presenetiti in po začetni izenačenosti (8:8) takoj zaigrali nadvse zbrano, bliskovito povedli s 15:9 in potem do konca svojo prednost še povečevali.

Loris Manià, igralec in trener: »Seveda sem zadovoljen z zmago, v prvih dveh setih smo igrali dobro, v tretjem je malo popustila zbranost, četrti pa je bil spet naša domena. Izpostavil bi dobro igro Cristiana Burija, ki je tokrat zaigral res preudarno.«

Futura Cordenons - Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:14, 24:26, 25:20, 25:22)

Soča: Manfreda 9, Persoglia 8, Hlede 13, Devetta 0, Delle Case 6, Venuti 2, Devetak 16, Cavallaro 0, Cotič 0, Černic 4, Margherito (L). Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak se je dobro upirala visokopostavljeni Futuri Cordnons, v končnicah nizov pa so bile usodne napake in padec samozavesti. Z izjemo prvega niza, v katerem je Cordenons brez težav prevladal, je od drugega niza dalje na igrišču zavladalo drugačno ravnovesje sil. Varovanci trenerja Battistija so namreč zaigrali bolj prepričljivo, prevzeli vodstvo in v napeti končnici drugega niza bili bolj konkretni od gostiteljev. Po izenačenju 1:1 v nizih pa igralci Soče take predstave niso ponovili v preostalih dveh nizih. Obakrat, tako v tretjem kot četrtem nizu so sicer vodili do polovice (v tretjem 13:15, v četrtem tudi 15:18), v nadaljevanju pa je Cordenons obakrat izkoristil številne napake in zmagal.

»Čim prej moramo odpraviti napake v končnicah. Kljub vsemu pa smo danes dokazali, da smo lahko konkurenčni, a nam je zmanjkalo moči,« je po tekmi povedal trener Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – San Vito 0:3 (23:25, 18:25, 16:25)

Soča: Cotič 4, Berzacola 0, Komic 0, Ferfoglia 1, Tosolini 3, Piva 12, Gruden, Birri 9, Deiuri 1, Menis 2, Soprani 3, Colja 3, Flospergher (L1), Kovic (L2). Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA

Muzzana – Naš prapor 3:1 (25:23, 20:25, 25:18, 25:15)

Naš prapor: Boškin 1, Persoglia 23, Sfiligoi 6, Juren 19, Feri 4, Bittesnich 3, Korbi (L), Bajt 0, P. Devinar 0, A. Devinar 0. Trener: Juren.