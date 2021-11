Olympia vrhunsko, podvig Našega prapora

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Olympia – Cordenons 3:0 (25:15, 25:15, 25:22)

Olympia: Terpin 13, Cotič 13, Pavlović 6, S. Komjanc 14, Lupoli 2, Hlede 2; Š. Čavdek (L) 1, M. Komjanc 0, Cobello nv, A. Čavdek nv. Trener: Makuc.

Odbojkarji Olympie so Cordenonsu zadali prvi prvenstveni poraz. Trener goriške šesterke Robert Makuc je bil po zmagi zelo zadovoljen s svojimi varovanci: »Končno smo igrali kot je treba. Fantom se je odprlo. Spet smo bili gotovi v sprejemu in posledično smo dobro gradili in zaključili napad. Vse sem videl bolj samozavestne. Upam, da bomo zdaj nadaljevali tako,« je dejal Makuc. Futura Cordenons je sicer igrala v okrnjeni postavi.

Fincantieri – Sloga Tabor Eutonia 3:2 (25:21, 19:25, 20:25, 25:22, 15:11)

Sloga Tabor Eutonia: Antoni 5, Buri 29, Jerič 11, Kante 9, Kosmina 17, Manià 1, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Castellani, Grassi , Skilitsis 1, Stefani, Sutter. Trener: Ambrož Peterlin

Sloga Tabor Eutonia se iz Tržiča vrača sicer s porazom, je pa prvouvrščenemu Fincantieriju odvzela prvo točko v prvenstvu. Slogaši so tudi tokrat nastopili neobičajni postavi, Loris Manià je ponovno zaigral v vlogi podajača, saj poškodbe še vedno pogojujejo ekipo. Tudi Sutter še ni okreval, se je pa v ekipo vrnil Peter Jerič, ki je odigral vso tekmo. Sloga Tabor Eutonia ni zaigrala slabo, še vedno pa je v igri preveč nihanj, saj lepim akcijam večkrat sledijo napake. Predvsem v napadu naši igralci še niso pokazali vsega, kar zmorejo in znajo, saj postanejo v strahu pred napako napadi predvidljivi in tako lahek plen nasprotnikove obrambe. Začetek srečanja ni bil nič kaj obetaven: Sloga Tabor Eutonia je zaigrala preveč zakrčeno, igralci se nikakor niso zmogli sprostiti in domačinom v bistvu sami olajšali pot do zmage. Že v drugem setu pa je bila slika na igrišču drugačna. Slogaši so izboljšali predvsem blok, bolj prodorni so bili tudi v napadu, da jim domačini nikakor niso mogli do živega. Tretji niz je bil stalno izenačen, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, v končnici pa so bili boljši domačini, kar jim je dalo novega elana, da so lahko osvojili tudi tie break, v katerem so zaigrali izredno zbrano in motivirano in tako tudi zasluženo osvojili svojo četrto zaporedno zmago.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Pordenone Volley 1:3 (31:29, 18:25, 20:25, 16:25)

Zalet: Ciuch 20, Furlan 4, Grilanc 0, P. Gulich 0, Hussu 5, Radina 9, Stergonšek 4, Tientcheu 6, Vattovaz 4, Misciali (L). Trenerka: Daniela Ciocchi.

Igralke Zaleta so v četrtem krogu spet ostale praznih rok. Začetek proti ekipi Pordenone, ki je imela prav tako samo eno zmago, je bil sicer dober. Varovanke Daniele Ciocchi so ga po izenačeni in borbeni igri tudi osvojile, sicer na razliko po maratonskem boju šele pri 31:29. Sicer je Zalet tudi v končnici vodil 22:20, a z lastnimi napakami dovolil, da so jih Pordenončanke dohitele in prehitele. Drugi in tretji niz pa sta si bila podobna, s tem da so v končnici gostje potegnile krajši konec. V tretjem je Pordenone tudi visoko povedel, razliko pa so nato igralke Zaleta (z nekaterimi spremembami v postavi) izničile, a je bilo za naskok prepozno. V četrtem nizu pa so igralke Zaleta povsem popustile: »Res škoda, a igralke niso verjele več, da zmorejo. Naučiti pa se morajo, da tekma konča šele pri 25. točki zadnjega niza,« je po tekmi povedala trenerka. Pordenone se je sicer izkazal za trdoživo ekipo, ki je doslej največ pokazala v primerjavi z vsemi preostalimi nasprotniki Zaleta.

MOŠKA D-LIGA

Prata – Naš prapor 2:3 (21:25, 25:18, 25:23, 20:25, 12:15)

Naš prapor: Juren 26, Persoglia 20, Bajt 1, Feri 11, Medeot 10, Bittesnich 2, Korbi (L), Boškin 2, Sanzin 3, Sfiligoi 3, Valentinčič 0, nv. A. Devinar. Trener: Juren.

ŽENSKA D-LIGA

Rizzi volley - Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (25:17, 27:25, 25:17)

Soča: Scocco 5, Cotič 0, Berzacola 1, Komic 0, Tosolini 6, Piva 6, Bitti 0, Menis 2, Soprani 8, Colja 1, Flospergher (L1), Kovic (L2), nv. Ferfoglia, Gruden. Trener: Milocco.

1. ŽENSKA DIVIZIJA

Kontovel - Sokol 3:2 (25:19, 20:25, 22:25, 25:15, 15:13)

Kontovel: Kneipp 23, Ban 7, Pertot 12, Vattovaz 4, Skerk 9, Kalin 10, Micussi 0, Barut 3, Bezin (L), nv. Ukmar, Malalan. Trener: Calzi.

Sokol: Daneu 5, Ferfoglia 25, Zidarič 0 , Vitez 2, Grgič 6, Rauber 15, Trevisan 8, Terpin 7, Pitacco, Kocman 0, De Walderstein (L1), Zatti (L2). Trener: Berlot.