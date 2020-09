Orientacisti Gaje prispevali k zgodovinskemu tretjemu mestu FJK

Mlajši člani orientacijskega odseka ŠZ Gaja so skrajšano sezono v koronačasu začeli z odličnimi rezultati. Kar pet se jih je z deželno izbrano vrsto udeležilo Trofeje dežel, prve uradne tekme v Italiji za mladinske kategorije, in tam doseglo odlično ekipno tretje mesto, kar je za našo deželo najboljši rezultat doslej. Med protagonisti so bili ravno člani Gaje, ki so se na obeh preizkušnjah uvrščali med najboljše. Tekmovalci so namreč prvi dan tekmovali v Lignanu v posamičnem šprintu, v nedeljo pa v mešanih štiričlanskih štafetah v Palmanovi.

Izbrana vrsta FJK, v kateri so tekmovali tudi Gaia in Luna Henry, Nastja Ferluga, Lejla Cunja in Goran Polojaz, je bila tretja, boljša sta bila le Trentino na prvem in Lombardia na drugem mestu, medtem ko se favorit Veneto tokrat ni uvrstil na stopničke. Izkazalo se je, da so tekmovalci Gaje predvsem fizično zelo dobro pripravljeni, za kar gre zasluga kondicijskemu trenerju Luki Kafolu, ki z njimi trenira trikrat tedensko.

Z najboljšimi mladimi orientacisti Italije se bodo mladi gajevci pomerili še ta konec tedna, ko bo v kraju San Martino di Castrozza državno prvenstvo v zvrsti sprint in middle. Tam si bodo najboljši tudi izborili mesto v izbrani vrsti, ki bo oktobra nastopila na evropskem prvenstvu na Madžarskem.

Rezultati sprint: W14 (2,8 km; 18 točk): 3. Gaia Henry 20:01 (+2:52), W16 (3,4 km, 21 točk): 2. Ferluga Nastja 18:35 (+1:18), 14. Lejla Cunja 32:49; W18 (3,7 km, 22 točk): 5. Henry Luna 24:30 (+3:22); M18 (4,7 km, 22 točk): 2. Polojaz Goran 23:12 (+0:59); štafeta – young: 3. FJK 6 (Lejla Cunja 8.); diskvalificirana FJK 4 (Gaja Henry 3, Nastja Ferluga 1.); junior: 2. FJK 1 (Goran Polojaz 1.).