Pallacanestro Trieste dolgo vodil, nato pa klonil

Pistoia - Pall. Trieste 76:72 (14:19, 30:36, 49:53)

OriOra Pistoia: Salumu 21, Wheatle 11, Johnson 8, Petteway 7, Dowdell 11, D’Ercole 3, Landi 7, Brandt 6, Quarisa nv, Della Rosa 2. Trener: Carrea

Pallacanestro Trieste: Jones 12, Fernandez 4, Cavaliero 5, Strautins 3, Mitchell 13, Peric 12, Elmore 8, Justice 5, Janelidze nv, Da Ros 2, Cooke 8, Coronica nv. Trener: Dalmasson.

Tržaški košarkarji ostajajo pri dveh zmagah. V šestem krogu so v gosteh izgubili proti Pistoii, ki je tako vknjižila prvo zmago. Varovanci trenerja Dalmassona so sicer večji del tekme vodili. V tretji četrtini so si Tržačani priigrali tudi 10 točk prednosti (32:42). Takrat pa je Pistoia napovedala, da bo kožo težko prodala. Z delnim izidom 14:4 je izenačila 46:46, a so se sicer tržaški košarkarji še pred koncem četrtine spet dvignili in zadihali. Plus 5 je bilo še v začetku zadnje četrtine, vendar so domači košarkarji ponovno pritistnili na plin, nadoknadili zaostanek in za nameček tudi povedli. Vodstva pa tokrat niso več izpustili iz rok. Še par sekund pred koncem je bilo 75:68, trojka Cavaliera je le nekoliko ublažila poraz.

»Čestital bi predvsem nasprotnikom, ki so v končnici pokazali več zagrizenosti in odločnosti. Najbrž smo ob visokem vodstvu v tretji četrtini že verjeli, da je zmaga naša, a ni bilo tako. Ko se je Pistoia vrnila, mi nismo znali reagirati,« je po tekmi dejal trener Dalmasson.