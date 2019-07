Pallacanestro Trieste ima centra. Moštvu trenerja Eugenia Dalmassona se je namreč pridružil 206 centimetrov visoki in 107 kilogramov težki 27-letni panamski košarkar Akil Mitchell. Iz Paname je sicer le na papirju, saj je Mitchell Američan, košarkarsko je odraščal v ZDA, leta 2016 pa so ga »naturalizirali«, da lahko brani barve panamske izbrane vrste. Košarko je igral na višji šoli Charlotte Christian, nato na univerzi v zvezni državi Virginia, poklicno pa se je preizkusil v razvojnem prvenstvu lige NBA v dresu ekipe Rio Gradne Valley Vipers. Nato je igral v Franciji in na Novi Zelandiji, kjer je januarja 2017 utrpel zelo nenavadno poškodbo, ko mu je oko »ušlo« iz očnice. Predlanskim je spet igral v ZDA, lani pa v Franciji v dresu moštva Boulazac Basket Dordogne, za katerega je v prvi francoski ligi prispeval po 9,6 točke, 5,9 skoka in 2,9 podaje na dvoboj.