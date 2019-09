Pallacanestro Trieste najprej proti državnim prvakom

Zveza Legabasket je objavila urnike prvih štirih krogov letošnje italijanske košarkarske A-lige. Premierna tekma sezone 2019/20 bo v torek, 24. septembra, ko se bosta pomerila Pesaro in bolonjski Fortitudo. V četrtek, 26. septembra, bodo krstni nastop v novi sezoni doživeli košarkarji Pallacanestro Trieste. Ob 20.30 bo Dalmassonova ekipa gostila pri državnih prvakih beneškega Reyerja. Že tri dni zatem bodo Cavaliero in soigralci prvič zaigrali pred zvestim domačim občinstvom. V nedeljo, 29. septembra, ob 20.45 bo na sporedu dvoboj med domačo peterko in Varesejem (v živo tudi na Rai 4).

Prvi višek sezone bo za klub Pallacanestro Trieste, ki je včeraj presegel mejo 4000 abonentov, že v tretjem krogu. Tržačani bodo v soboto, 5. oktobra, gostili milanski AX Armani. Dvoboj proti glavnim favoritom za državni naslov se bo začel ob 20.30. Teden kasneje bo sledilo še zahtevno gostovanje v Sassariju. Proti državnim podprvakom tržaškega trenerja Gianmarca Pozzecca se bodo rdeče-beli pomerili v nedeljo, 13. oktobra, ob 12. uri.