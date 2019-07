Košarkar Andrea Coronica (letnik 1993) bo tudi v prihodnji sezoni branil barve Pallacanestra Trieste. Tržačan in kapetan ekipe, za katero je igral tudi v B-ligi in A2-ligi, je podpisal novo pogodbo do junija 2021 z možnostjo prekinitve ob koncu sezone 2019/20. Coronica je predvsem pomemben člen »slačilnice«, ki ga je sicer trener Eugenio Dalmasson lani v A-ligi izkoristil 18-krat. Kapetan je v povprečju odigral 4,5 minute in prispeval 0,6 točke in 0,9 skoka na dvoboj.