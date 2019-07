Pallacanestro Trieste tudi v Laškem

Košarkarji Pallacanestra Trieste bodo priprave na novo sezono v italijanski A-ligi začeli v četrtek, 8. avgusta. Takrat se bodo prvič zbrali in pod vodstvom trenerja Eugenia Dalmassona najprej trenirali v tržaški dvorani Allianz Dome. Prvič bodo nastopili na turnirju Basketball Summer League v Krminu med 22. in 23. avgustom proti hrvaškemu klubu Škrljevo in Trevisu. V nedeljo, 25. avgusta, se bo začel drugi del priprav, ko se bodo igralci en teden mudili v Laškem, odigrali pa bodo dve prijateljski tekmi, eno proti prvoligašu iz Bratislave, ki se pripravlja na kvalifikacije za košarkarsko ligo prvakov.

Septembra bo Pallacanestro Trieste nastopila na turnirju v Vicenzi (7. in 8. septembra), v Neaplju (13. in 14. septembra), kjer bodo igrali tudi Roma, Varese in Koper, zadnji prijateljski tekmi pa bo odigral na domačih tleh 20. in 21. septembra, najbrž proti ekipi Sixt Primorska iz Kopra.

Iz kluba so med drugim sporočili, da je do sobote, 20. julija, že 2507 navijačev obnovilo svojo letno karto za ogled domačih tekem Pallacanestra Trieste.