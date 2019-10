Paola Cigui v hiši slavnih

Teniška igralka in trenerka padriško-gropajske Gaje Paola Cigui je v soboto prejela prestižno priznanje univerze Columbus State University. Vključili so jo namreč v hišo slavnih športnikov, ki so pisali uspešno športno zgodbo univerze v zvezni državi Georgia.

Med petimi nagrajenci za leto 2019 so nagradili tudi Paolo Cigui, ki je za teniško ekipo univerze igrala med leti 2012 in 2014. V tem študijskem obdobju je Cigujeva izstopala, kot prva študentka te univerze se je prebila na sam vrh posameznic 2. divizije, izbrana je bila za najboljšo igralko v 2. diviziji v konferenci Peach Belt ter je prejela vrsto drugih nagrad.