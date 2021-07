Pariz bo jutri drugič okronal Pogačarja

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo po današnjem osmem mestu na kronometru od Libourna do Saint-Emiliona (30,8 km) skupni zmagovalec 108. dirke po Franciji. Dvaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi mora v nedeljo za potrditev druge zaporedne zmage na Touru preživeti zgolj še zadnjo, slovesno etapo do Elizejskih poljan v Parizu.

Današnja vožnja na čas je sicer pripadla Belgijcu Woutu Van Aertu (Jumbo-Visma). Belgijec je slavil s časom 35:53, drugo mesto je v etapi pripadlo Dancu Kasperju Asgreenu (Deceuninck-Quick-Step) z zaostankom 21 sekund. Tretji je bil prav tako Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki je zaostal 32 sekund.

Pogačar (UAE Team Emirates) je v cilj prišel z zaostankom 57 sekund, zasedel pa je osmo mesto in zanesljivo ubranil prednost pred zasledovalci. V Parizu bo tako v nedeljo slavil drugo zaporedno zmago na Touru.

V skupnem seštevku bo Pogačar v Pariz pripeljal prednost 5:20 minute pred najbližjim zasledovalcem Vingegaardom, na tretjem mestu pa bo dirko po Franciji sklenil Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki za vodilnim zaostaja 7:03 minute. Danes je v kronometru zasedel 23. mesto.

Ostala slovenska predstavnika sta drugi kronometer na letošnjem Touru zaključila v ozadju. Po petkovi zmagi v 19. etapi je Matej Mohorič (Bahrain Victorious) tokrat s časom 42:04 zasedel 140. mesto z zaostankom 6:11 minute za zmagovalcem.

Nekoliko hitrejši od 26-letnika iz Podblice je bil na koncu tudi Luka Mezgec (BikeExchange), ki je v cilj prišel s časom 41:10 in zasedel končno 118. mesto.