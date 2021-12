Peta zaporedna zmaga Jadrana Monticolo&Foti

Jadran Monticolo&Foti – Montebelluna 81:67 (30:11, 43:38, 61:52)

Jadran: Batich 8 (-, 1:3, 2:4), Ban 20 (2:2, 3:6, 4:6), Schina 15 (2:4, 5:7, 1:3), Ridolfi 13 (-, 2:3, 3:4), De Petris 13 (3:3, 5:14, -), Jakin 1 (1:2, 0:1, -), Malalan 0 (-, 0:4, -), Bunc 2 (-, 1:1, -), Rajčič 3 (-, -, 1:1), Milisavljevic 6 (1:2, 1:7, 1:4), Pregarc in Persi nv. Trener: Dean Oberdan.

Skoki: 50 (36 v obrambi, 14 v napadu; De Petris 13, Milisavljevic 12); podaje: 19 (Batich 4); izgubljene žoge: 19 (Batich 4); pridobljene žoge: 6 (De Petris 3); SON: 19; PON: -.

Jadran Monticolo&Foti je v 12. krogu na domačem igrišču premagal eno izmed najboljših ekip C-lige gold. Na Opčinah je padla Montebelluna, ki je pred tem v letošnji sezoni utrpela le dva poraza. Končni izid je bil 81:67.

Domači košarkarji so začeli silovito in v prvi četrtini odigrali najboljših 10 minut v letošnji sezoni. Igra v napadu je bila zelo tekoča in učinkovita, met je bil tudi natančen, obramba pa neprebojna, tako da je Jadran po koncu uvodne četrtine vodil kar s 30:11. V začetku druge četrtine se je Montebelluna vendarle prebudila, domača peterka pa je imela še vedno veliko prednost (32:18). Sledil je popoln mrk tako v napadalni kot v obrambni polovici, gostje pa so z delnim izidom 16:0 v nekaj minutah celo povedli (32:34). Montbelluna je igrala zelo agresivno v obrambi in na skoku, po zaslugi tokrat zelo konkretnega Carla De Petrisa (na koncu 13 točk in 13 skokov) pa so domačini spet povedli in odšli na glavni odmor s 5 točkami naskoka (43:38).

V začetku drugega polčasa je bila igra zelo izenačena, Jadran pa je odbil naskok Montebellune, ki se je še zadnjič nevarno približala pri izidu 48:45. Domači košarkarji so ob koncu tretje četrtine spet pritsnili na plin in se predvsem po zaslugi čvrste obrambe spet odlepili od nasprotnikov (61:52). V začetku zadnje četrtine je v ospredje stopil Martin Ridolfi z dvema zaporednima trojkama, s košem Andree Schine po lepi asistenci Matije Baticha pa je Jadran pobegnil na + 17 (69:52). Zmago so domačini imeli v rokah, dobre tri minute pred koncem pa z novo trojko Marka Milisavljevica prišli do največje prednosti na tekmi (78:58). V zadnjih minutah je Montebelluna nekoliko znižala zaostanek, na koncu pa je morala Jadranovim košarkarjem priznati premoč.

Gledalci na tribunah openske telovadnice so bili priča verjetno najlepši tekmi v letošnji sezoni. Predvsem pa so uživali v suvereni igri Jadrana, ki je kljub nekoliko slabši igri v drugi četrtini ime ves čas vajeti igre v svojih rokah. Prav vsi košarkarji, ki jih je trener Dean Oberdan poslal na igrišče, so prispevali svoj deleže k zmagi. Kar štirje so dosegli dvomestno število točk, in sicer Ban 20, Schina 15, Ridolfi in De Petris 13, kar jasno priča, da je bila zmaga proti Montebelluni sad ekipne igre. S peto zaporedno zmago se je Jadran povzpel na 4. mesto na lestvici z dvema točkama zaostanka za Boznom in Montebelluno (18) . Na vrhu ostaja nepremagana Padova s 24 točkami.