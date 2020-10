Po 230 dneh v soboto spet odbojkarske tekme v FJK

Po natanko 230 dneh bodo odbojkarske ekipe deželne C- in D-lige znova stopile na igrišče. Bila je nedelja, 23. februarja, ko so v Furlaniji - Julijski krajini odigrali zadnji krog prvenstev, vnovič pa bodo na igrišča stopili v soboto, 10. oktobra. Nova sezona 2020/2021 se bo kot običajno začela z deželnim pokalom, na katerega se je prijavilo 24 ekip: 16 ženskih in osem moških. To bo le bledi uvod v prvenstva, saj bo sicer v prvenstvih nastopalo 53 ekip.

Med nastopajočimi bosta letos samo Zalet in Sloga Tabor, medtem ko se obe ekipi Soče (moška in ženska) in Olympia niso odločile za tak začetek. V soboto bo, kot večina ostalih ekip, svoj krstni nastop v novi sezoni dočakala Sloga Tabor, ki bo v Repnu ob 18.30 gostila Volley club, Zalet pa bo prvi krog igral šele v torek, 13. oktobra, ko bo v Repnu meril moči s tržaško Olympio.