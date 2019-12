Po blamaži prva okrepitev

Allianz Pallacanestro Trieste se je na gostovanju proti Trentinu najbrž dotaknil dna. Po četrtkovem porazu z 80:53 zasedajo košarkarji trenerja Eugenia Dalmassona še vedno predzadnje mesto na lestvici s šestimi točkami, k sreči pa je tudi Pistoia izgubila proti Vareseju, tako da je petnajsto mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi, še vedno oddaljeno le štiri točke. Navijači pa so kljub temu zaskrbljeni, saj je ekipa poskrbela za eno najgrših predstav zadnjih let. Zgovorno je dejstvo, da je Allianz v prvi četrtini dosegel le tri točke oziroma en sam koš, trojko, ki jo je zadel Justice po sedmih minutah. Pallacanestro Trieste je tako postavil negativen mejnik v letošnji sezoni, saj še nobena ekipa ni dosegla tako malo točk v uvodnih desetih minutah.

Vprašljivo je zdaj, koliko bo Eugenio Dalmasson še vztrajal na klopi tržaške ekipe. Trener ima `– na papirju – klubsko podporo, nekateri pa že ugibajo, da bi ga lahko kmalu nadomestili, med morebitnimi kandidati za njegovo nasledstvo naj bi bil tudi tudi Hrvat Jasmin Repeša. Januarja pa je mogoče pričakovati spremembe tudi v igralskem kadru. Do prve je prišlo danes, 27. decembra, saj je klub sporočil, da je moštvo okrepil Američan Deron Washington. 34-letnik je že igral za Pistoio, Cremono, Torino in Venezio. V Benetah se je v lanski sezoni tudi poškodoval, tako da se zdaj vrača po mirovanju. Zaradi Washingtonovega prihoda bodo morali s seznama igralcev črtati enega tujca. Med kandidati, da zapustijo Trst, pa v tem trenutku so John Elmore, Kodi Justice in predvsem Dequan Jones. Justice je sicer tudi po tekmi razburil tržaške navijače, saj se je po klavrni četrtkovi predstavi takoj po koncu tekme na igrišču smejal v družbi nasprotnikov. Sam Washingtonov prihod ne bo zadostoval za obstanek v ligi, saj želi klub v mesto privabiti še organizatorja igre, predvsem pa pričakuje od igralcev bistveno različen odnos v primerjavi s tistim, ki so ga pokazali na igrišču proti Trentinu. Navijači so zaradi tega razočarani, kar ni najbolj spodbudno v pričakovanju nedeljskega domačega dvoboja proti Fortitudu iz Bologne.