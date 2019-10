Po dolgem času je tudi Luka Dončić spet stopil na igrišče in med drugim zablestel s svojo igro. V pripravljalni tekmi, ki jo je njegov Dallas Mavericks izgubil proti ekipi Detroit Pistons s 117:124, je bil z 21 točkami prvi strelec tekme. Temu je dodal še osem skokov, pet podaj in tri ukradene žoge. Dončić je zadnjo uradno tekmo odigral pred več kot šestimi meseci. Povedal je, da se mu to zdi čudno, toda da se počuti odlično. Navdušen je bil nad dejstvom, da sta prvič igrala skupaj z Latvijcem Kristapsom Porzingisom, ki je bil 20 mesecev ustavljen zaradi poškodbe vezi levega kolena. »Čudežni deček« je še izjavil, da je veliko grešil, da pa bo gotovo izboljšal svojo igro, saj je bila tokratna tekma prva po dolgem premoru. Zato je potrebno le nadaljevati z delom v prihodnjih dveh tednih, je še dodal.