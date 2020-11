Po prvem polčasu je bil pozitiven

Branilec hrvaške nogometne reprezentance Domagoj Vida, je nevedoč, da je okužen z novim koronavirusom, sinoči proti Turčiji v Istanbulu odigral en polčas tekme, ki se je sicer zaključila z izidom 3:3. Uradni izvid testiranja so namreč prejeli malo po polnoči po lokalnem času. Med drugim so bili še v ponedeljek izvidi vseh reprezentantov, vključno z Vido, negativni. Včeraj zjutraj pa so opravili novo testiranje pred sobotno tekmo lige narodov s Švedsko.

Zdravniška služba reprezentance je prvotno informacijo, da obstaja en potencialno pozitiven izvid na sars-cov-2 prejela proti koncu premora ob polčasu, so zapisali pri hrvaški nogometni zvezi. Sumljivi izvid so po običajnem postopku takoj še enkrat testirali. Selektor Zlatko Dalić se je tedaj že itak odločil za zamenjavo Vide, so še sporočili. Zdravniška služba reprezentance ga je zato v skladu z epidemiološkimi predpisi izolirala in bo skladno s predpisi v naslednjih dneh v samoizolaciji v Istanbulu.

Celotna reprezentanca bo odpotovala v Stockolm, odsoten bo le eden od članov delegacije hrvaške nogometne zveze, ki pa ni bil v stiku z ekipo, so še dodali.