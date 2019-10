Po zmagi na derbiju Calligaris dohitel Jadran Motomarine

Calligaris - Jadran Motomarine 75:58 (18:20, 35:37, 53:53)

Jadran: Gregori 0 (-, 0:1, 0:1), Zidarič 3 (-, 0:3, 1:2), Ban 16 (3:4, 5:10, 1:4), Sosič 3 (-, 0:2, 1:2), De Petris 14 (3:3, 4:7, 1:1), Malalan 7 (1:2, 0:4, 2:4), Daneu 7 (-, 2:4, 1:3), Škerbec 6 (-, 0:3, 2:4), Pregarc 0 (-, -, -), Milisavljevic 2 (-, 1:5, -), Švab nv. Trener: Andrea Mura. Skoki: 31 (21 + 10); podaje: 5; pridobljene žoge: 3; izgubljene žoge: 10; SON: 23.

Calligaris je dohitel Jadran Motomarine na četrtem mestu C-lige gold, potem ko je domače moštvo slavilo na sinočnjem deželnem derbiju 6. kroga C-lige gold v Korenu. Tekma je bila sicer izenačena v prvih treh četrtinah, saj je bil po 30 minutah izid 53:53. Nato so gostje dosegli v desetih minutah pičlih pet točk in so morali priznati zmago domači peterki. Naj omenimo, da je za Calligaris nekdanji igralec Jadrana Matija Batich prispeval 4 točke, 7 skokov, 4 podaje in 3 pridobljene žoge.

Vrh lestvice si delita Oderzo in Murano z 10 točkami, sledi Pordenone z 8, Calligaris, Jadran, Bassano, Montebelluna in Padova imajo po 6 točk vsak, sledijo Riese, Abano, Mirano in Cordoipo s 4 točkami, na dnu lestvice pa so Verona, Jesolo in Caorle (dve točk). Danes sta sicer na vrsti še dve tekmi: Caorle - Codroipo in Riese - Mirano.

Jadrane Motomarine bo prihodnjo tekmo odigral že v soboto, 2. novembra, spet v gosteh, saj bo ob 19. uri nastopil proti Bassanu.