Po žrebu na finale Wimbledona

Najdaljši finale v zgodovini Wimbledona si je v živo ogledala tudi Verena Caris. Tržaška Slovenka, ki že sedem let živi v Londonu, je bila namreč med srečneži, ki so si v nedeljo ogledali eno najzanimivejših tekem nasploh. »Ko sem februarja odprla pismo organizatorjev in izvedela, da so me izžrebali in dodelili dve vstopnici za ogled moškega finala, sem bila presrečna. Na žrebanje sem se prijavila tretjič, prvič sem vstopnice odklonila, letos pa nisem veliko oklevala,« nam je razkrila Verena, 35-letnica, ki od časa do časa poprime za teniški lopar, a ne sodi med strastne ljubitelje tenisa. Kljub temu jo je kot Londončanko ogled najstarejšega teniškega turnirja na svetu zamikal in letos, ko je vendarle stopila v zgodovinski londonski teniški klub, so se ji želje izpolnile.Ogled tekem najelitnejšega teniškega turnirja na svetu je možen le na dva načina. Vstopnico lahko kupiš na kraju dogodka, kjer se vsak dan – z izjemo zadnjih štirih dni – razvije dolga vrsta, znamenita Queue. Druga pot do vstopnic pa je žrebanje, na katerega se prijaviš brezplačno. Zainteresirani se meseca septembra vsako leto znova prijavijo na žreb; tujci preko interneta, Londončani pa po pošti.

