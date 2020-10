Poenostavili so pravila

»Vsi dobro vemo, da bomo morali z novim koronavirusom sobivati še nekaj časa. Zaradi tega moramo biti odgovorni do sebe in drugih,« je včeraj v športnem centru Zarje v Bazovici sprva opozoril predsednik deželne nogometne zveze FIGC LND Ermes Canciani, ki je v nadaljevanju še povedal: »Zaradi vseh novonastalih težav pa življenje ne sme zamreti. Zdravje, služba in šola so sicer na prvem mestu. Vseeno pa se moramo potruditi in poskusiti zagnati športno kolesje.« Deželna nogometna zveza je zaradi tega skupaj s tržaško delegacijo organizirala srečanja z lokalnimi klubi: sinoči so se pri Zarji zbrali predstavniki tržaških nogometnih klubov.

»NAJBOLJ NEVARNI SO DRUŠTVENI BARI«

Predsednik Canciani je v Bazovici skupaj s tržaškim delegatom Domenicom Nicodemom predstavil svojo delovno ekipo, ki jo sestavljata tudi odvetnik Giulio Mosetti (nekdanji predsednik Pro Gorizie) in zdravnik Stefano Rismondo. Skupaj so predstavili novi protokol, ki ga sicer v celoti lahko preberemo na spletni strani friuliveneziagiulia.lnd.it/it. Predsednik Canciani je uvodoma priznal, da ni pričakoval tako visokih septembrskih »številk« (beri okužb). »Še vedno smo pod udarom koronavirusa. Pred nekaj tedni smo imeli v Tržiču žarišče okužbe med nogometaši. Kriva naj bi bila ‘movida’. Prav zaradi tega sem društva že opozoril, da je bolj tvegano druženje po tekmi ob baru ob tako imenovanem tretjem polčasu. V zadnjih tednih sem obiskal veliko športnih centrov in sem si ogledal veliko tekem. Društva so se potrudila in upoštevala vse varnostne ukrepe. Žal pa so bili gledalci precej nedisciplinirani: brez zaščitnih mask na tribuni, niso upoštevali varnostne razdalje in v baru se je ustvarila gneča.«

»SKUŠALI SMO PRITI NA ROKO DRUŠTVOM«

Deželna nogometna zveza je skušala z novim pravilnikom priti na roke društvom. »Dobro vemo, da vsi klubi nimajo veliko ljudi, da bi si privoščili izvajati vse zahteve prejšnjega protokola. Veliko težav je bilo na blagajnah oziroma pri vhodih v športne centre: doslej je pravilnik zahteval trud treh oseb, ki so spraševale osebne podatke gledalcev, vpisale vse posameznike v poseben register in zmerile vsem telesno temperaturo. To je bilo zelo zahtevno,« je priznal Canciani, ki je dodal, da bo odslej lažje: »Po novem bodo morali klubi še naprej napisati osebne podatke gledalcev, ki bodo morali obenem podpisati samoizjavo, da so zdravi in da v preteklih dneh niso imeli covid simptomov.« Deželna nogometna zveza je pred poenostavitvijo protokola poslala vsem deželnim klubom vprašalnik, »ki smo ga nato upoštevali,« je dejal predsednik Canciani. Obisk na tribuni je še vedno omejen: dovoljena je 50 odstotna kapaciteta.