Pogačar ob zmagi 6. etape oblekel rumeno majico

Slovenski as Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od belgijskega mesta Binche do Longwyja v Franciji je bil 23-letnik hitrejši od Avstralca Michaela Matthewsa in Francoza Davida Gauduja. Po zmagi v najdaljši etapi pa je dvakratni zaporedni zmagovalec Toura oblekel tudi rumeno majico vodilnega. Za Pogačarja (UAE Team Emirates) je to sedma etapna zmaga na dirkah po Franciji, skupno pa je v karieri zabeležil že 41. zmago, od tega 11. v letošnji sezoni.

Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ni imel tekmeca v ciljnem sprintu manjše skupine, ki ga je začel njegov rojak Primož Roglič (Jumbo-Visma). V pravem trenutku je Pogačar pospešil, nekoliko pa je zaostal sicer odlični sprinter Matthews (BikeExchange-Jayco), ki je domač tudi na krajših vzponih, kot so jih bili kolesarji deležni v zadnjih 20 km. Tretji je bil domačin David Gaudu (Groupama-FDJ).

V skupnem seštevku je Pogačar s četrtega skočil na prvo mesto in ima pred petkovo zahtevno etapo štiri sekunde naskoka pred Američanom Neilsonom Powlessom. Na tretjem mestu 31 sekund zaostaja danes sedmouvrščeni Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Sedma etapa od Tomblaina do Super Planche des Belles Fillesa bo namenjena izrazitim hribolazcem. Ti se bodo povzpeli na zloglasni vrh v Vogezih, ki je leta 2020 odločil zmagovalca Toura. Pogačar je v takrat v predzadnji etapi v kronometru ugnal Rogliča in si zagotovil skupno zmago, svojo prvo na Touru.