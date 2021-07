Pogačar osvojil bron

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na olimpijskih igrah v Tokiu na cestni dirki osvojil prvo kolajno za Slovenijo. Po 234 km trase od Tokia do dirkališča Fuji z natanko 4865 višinskimi metri je osvojil bron. Zlato kolajno je osvojil Ekvadorec Richard Carapaz, srebro pa je za nekaj cm Pogačarju v sprintu speljal Belgijec Wout Van Aert.

To je prva slovenska kolesarska medalja, potem ko je imel pred tem najvišjo uvrstitev sedanji selektor Andrej Hauptman. V Atenah 2004 je bil peti.

Pravi napadi so se na prvem slovenskem vrhuncu OI pričakovano začeli na prelazu Mikuni okoli 40 km do cilja. Belgijci so na čelu glavnine narekovali ritem, na najstrmejšem delu pa je napadel prav Pogačar in povsem razbil skupino favoritov. Zaostal je tudi drugi slovenski as Primož Roglič, ki po padcih na dirki po Franciji ni bil tisti pravi. Na koncu je osvojil 28. mesto, Jan Polanc je bil 43., Jan Tratnik pa je po veliko opravljenega dela končal v ozadju.