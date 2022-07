Pogačar padel z rumenega prestola

Tadej Pogačar ni več vodilni kolesar na dirki po Franciji. V prvi resni gorski etapi je na zadnjem zahtevnem vzponu na Col du Granon doživel verjetno najhujšo krizo v svoji karieri in izgubil rumeno majico. Vodstvo v skupnem seštevku je prevzel današnji zmagovalec Danec Jonas Vingegaard, ki je samostojno prečkal ciljno črto in zadal Pogačarju kar 2 minuti in 51 sekund zaostanka. Slovenski as je bil tokrat šele sedmi in je po novem padel na tretje mesto v skupni razvrstitvi. V rumeni majici je torej Vingegaard s prednostjo 2:16 pred Francozom Romainom Bardetom, ki je bil danes tretji (+ 1:10), in 2:22 pred Pogačarjem. Drugo mesto na današnji etapi je osvojil Kolumbijec Nairo Quintana (+ 0,59), medtem ko je Primož Roglič prišel na cilj z velikim zaostankom, je pa med dirko odločilno pomagal moštvenemu kolegu Vingegaardu do zmage in primata. Jutri čaka kolesarje na Touru nova zahtevna alpska preizkušnja od Briancona do vrha znamenitega Alpe d'Hueza (152 km).