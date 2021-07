Pogačar utrdil vodstvo, Roglič odstopil

Avstralec Ben O'Connor je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Franciji. Med ubežniki je imel največ moči in skoraj oblekel tudi rumeno majico. Ta vseeno varno ostaja na ramenih lanskega zmagovalca, Slovenca Tadeja Pogačarja. Etapo od Clusesa do Tignesa je na koncu zaključil 32 sekund pred tekmeci v lovu za skupno zmago. O'Connor (Ag2r Citroen) je po deveti od 21 etap na letošnji francoski pentlji najbližji zasledovalec Pogačarja (UAE Team Emirates). Dan je začel z 8:13 minute zaostanka za rumeno majico, v cilj pa je prišel s prednostjo 6:02 minute pred v etapi šestouvrščenim Pogačarjem. Danes je pred etapo odstopil Primož Roglič, ki je v tretji etapi letošnje dirke padel in se poškodoval. Enaintridesetletni Kisovčan je kljub bolečinam nadaljeval nastope nadirki. Po sobotnem več kot 35-minutnem zaostanku pa se je vodstvo njegove nizozemske ekipe odločilo, da Slovenec ne bo nadaljeval nastopov na Touru.

V skupnem seštevku ima 22-letnik s Klanca pri Komendi 2:01 sekund naskoka pred O'Connorjem, na tretje mesto pa se je prebil Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), ki pa v skupnem seštevku še naprej zaostaja 5:18 minute. V etapi s skoraj 4500 metrov višinske razlike po vsega 144,9 km in v zelo hladnem ter deževnem vremenu se je v ospredju vzpostavila skupina 43 kolesarjev. Daleč najmočnejši med njimi je bil O'Connor, ki je dolgo sodeloval s Kolumbijcema, Nairom Quintano in Sergiem Higuito, na zadnjem vzponu pa se je jima je zlahka odpeljal in slavil peto zmago v poklicni karieri. Pred tem je že dobil etapo na dirki po Italiji 2020.Za O'Connorjem je v cilj prišel Italijan Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step) z zaostankom 5:07 minute, tretji pa je bil član moštva Bahrain Victorious, Italijan Sonny Colbrelli (+5:34). Na cesti je potekala še ena dirka, v njej pa je Pogačarjevo moštvo okoli 110 km zgolj nadziralo položaj, dopustilo, da so si ubežniki privozili tudi devet minut naskoka, nato pa so pred zadnjim vzponom na Tignes (21 km/5,6 %) začeli narekovati močnejši ritem. Vseeno so sredi vzpona popustili in najbrž želeli prepustiti rumeno majico. Vse to pa je v ospredje pognalo moštvo Ineos Grenadiers. Britansko moštvo je pospešilo ritem, močno razredčilo skupino favoritov, rumena majica pa je posredno ostala na ramenih 22-letnega Pogačarja, ki je zlahka sledil tempu Ineosovega vlaka in kasnejšemu napadu Ekvadorca Richarda Carapaza nekaj km pred koncem vzpona do Tignesa. Nato je Pogačar odgovoril Ekvadorcu, potem ko je pred tem varčeval z močmi. Znova se je odpeljal favoritom in si hitro privozil večjo prednost. V "svojem" hladnem in deževnem vremenu je znova dokazal, da je trenutno najmočnejši na dirki in v cilj pripeljal z 32 sekundami naskoka pred Carapazom in ostalimi tekmeci.

Naslednja etapa bo na vrsti v torek po ponedeljkovem prostem dnevu.