Pogačar že zapečatil skupno zmago

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec druge etape 27. kolesarske dirke po Sloveniji. Na poti od Žalca do Celja (147 km) je bil na ciljnem vzponu do Celjskega gradu prepričljivo najboljši in je tekmece prehitel za minuto in 22 sekund. Dvaindvajsetletni Pogačar je prevzel tudi zeleno majico vodilnega na domači dirki. Pogačar je tekmecem prepustil le boj za drugo mesto, ki ga je v ciljnem sprintu dobil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), potem ko je premagal Italijana Diega Ulissija (UAE Team Emirates). Odločilni napad je Pogačar izvedel slabih 24 kilometrov pred ciljem, na vrhu vzpona na Svetino pa je že imel 47 naskoka pred zasledovalci. Prednost je povečal v spustu, na ciljnem vzponu na Celjski grad pa zapečatil etapno zmago in bržkone tudi skupno zmago na dirki po Sloveniji.

Jutri bo na sporedu razgibana tretja etapa od Brežic do Krškega s tremi kategoriziranimi vzponi (Drensko Rebro, Studenec, Sremič), ki bi lahko zredčili število sprinterjev pred zaključkom preizkušnje.