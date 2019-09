Pohiti in prijavi se, tudi ti boš postal fit

Čas je tudi za našo novo akcijo »Postani fit tudi ti«, ki koraka v četrto izvedbo. Prvo leto smo se zgolj segreli. Druga in tretja izvedba sta nama dokazali, da se je treba zelo potruditi, če se želi doseči uspeh. Kakšna pa bo četrta, pa bomo izvedeli šele konec marca ali začetek aprila prihodnjega leta, ko bodo štirje kandidati pokazali, koliko so shujšali oziroma koliko so izoblikovali svoje telo. Doslej so pod taktirko glavne mentorice projekta fitnes trenerke Gine Lazarević v sežanskem Fitnes Planetu trenirali Alina Carli, Liljana Bezin, Jožica Mržek, Sara Zobec, Julija Berdon, Igor Poljšak, Elena Husu, Lisa Sandri, Paolo Magnani, Erika Ghezzo, Sabina Citter in prva ter doslej edina Goričanka Majda Klemše.

Kdo pa bo na vrsti letos? Kandidatov je že precej. Prijavite pa se lahko še vse do vključno petka, 20. septembra (do 15. ure).

Tudi letos bodo nekatere novosti! Vsako leto skušamo izboljšati svoj produkt, če ga lahko tako imenujemo. Tudi letos bo akcija trajala šest mesecev. Izbrali bomo štiri kandidate, ki bodo trenirali trikrat tedensko. Prvi trening bo v torek, 1. oktobra. Glavni mentor bo fitnes trenerka Gina Lazarević.

Ali bodo podobno kot lani tudi letos bralci našega dnevnika izbrali enega kandidata? Velja. Lani so naši bralci izbrali četrto kandidatinjo, ki je bila Erika Ghezzo. Vse skupaj bo izgledalo nekako takole: strokovna komisija bo izbrala najprej tri kandidate. Nato pa bo določila še druge tri ali štiri, ki jih bodo izbirali bralci s pomočjo kuponov, ki jih bomo objavili v Primorskem dnevniku. Kandidati se bodo morali dobro organizirati in prepričati bralce, naj glasujejo zanje.

Zakaj naj bi se posameznik ali posameznica odločili za udeležbo v naši skupni akciji preoblikovanja telesa? Prvič: ker se bo vsakdo, ki bo redno vadil šest mesecev, počutil bolje. Drugič: kilogrami bodo sproti kopneli. Tretjič: izboljšala se bo drža, mišična moč in tudi krvna slika ter normaliziral se bo krvni pritisk. Četrtič: vse to je brezplačno. Vadba z osebnim trenerjem, prehranska svetovalka, fizioterapevt in vstop v fitnes namreč kar nekaj stane.

Pa še to ... O vadbi v fitnesu, napredku, občutkih in splošnem počutju izbranih kandidatov bomo sproti mesečno poročali na strani RekreAkcija našega dnevnika. V sežanskem Fitnes Planet se vidimo 1. oktobra.