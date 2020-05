Poljanka Pavletič Samardžija bo dobila naslednika

Poljanka Pavletič Samardžija, od oktobra 2018 direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, naj bi naslednico ali naslednika dobila v četrtek na seji vlade. Dosedanja direktorica je povedala, da za zdaj še dela na direktoratu, v začetku naslednjega tedna pa se bo vrnila na Olimpijski komite Slovenije (OKS). »Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec mi je pred sejo izvršnega odbora OKS, ki je bila 21. maja, povedala, da ima pripravljene načrte na področju športa in da bo na mesto direktorice direktorata za šport pripeljala osebo, ki bo delala z njo z roko v roki. Ponudila mi je, da bi ostala na MIZŠ še naprej zaposlena po strokovni plati, a sem to zavrnila,« je za STA povedala Pavletič Samardžija.

»Trenutno ni bilo še nobenega uradnega sklepa o moji razrešitvi ali imenovanju novega direktorja. Toda od ponedeljka bom že delala na OKS. Tam bom zadolžena za razvoj športa po epidemiji novega koronavirusa, delala pa bom tudi na področju predsedovanja Slovenije Evropski uniji, ki se približuje, ter tudi na drugih,« je dodala Pavletič Samardžija. Na OKS je bila zaposlena že pred prihodom na MIZŠ.

Na direktoratu za šport MIZŠ je med drugim vodila ključne procese za sproščanje športnih dejavnosti po zamrznitvi športa za zajezitev epidemije ter priprave za letni program športa, po katerem ta dejavnost dobiva denar iz državnega proračuna. Ta je ostal nespremenjen glede na prvotnega v delu za dejavnosti v višini 18,76 milijona evrov, zmanjšan pa je v delu za investicije za 3,2 milijona evrov.

Po neuradnih informacijah, ki jih je objavil tudi Dnevnik, naj bi Pavletič Samardžijo zamenjala Mojca Doupona, priznana sociologinja na področju športa, sicer predavateljica na fakulteti za šport, a na tako izpostavljeni funkciji, kot se ji obeta – še piše Dnevnik – v svoji karieri še ni bila.