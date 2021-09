Polomiji Primorca in Krasa

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen - Pro Gorizia 1:6 (1:2)

Strelci: 32. 11-m, 34. in 73. Gubellini (PG), 42. Volaš, 57. Samotti (PG), 69. Luccheo (PG), 85. Fautz (PG)

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Sain, Dukić, Simeoni, Fernandez, Poropat, Dekovic, Volaš, Radujko, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Uvodni del elitne lige ni prav nič spodbuden za repenski Kras, ki je tudi v drugem krogu prejel hudo zaušnico. Tokrat je Pro Gorizia zmagala kar s teniškim 6:1. Kras je bil sicer še v igri po golu Volaša (1:2), a nato so spet pobudo vzeli v svoje roke gostje, ki so se v Repnu dobesedno razigrali. Kras je spet zatajil v fazi obrambe. Posledično ni bil niti v napadu učinkovit.

Primorec - Torviscosa 1:12 (0:6)

Strelci: 17., 23., 30. Ciriello, 20., 27., 55. Puddu, 35. Bertoni, 47., 75. Comisso, 50. Toso, 77. Lizzi, 85. De Blasi, 91. Capraro

Primorec je na proseški Rouni dobesedno kapituliral. Izgledalo je, da igrata ekipi, ki nastopata v dveh različnih ligah. Za Primorec je bržkone najhujši poraz v zgodovini trebenskega kluba.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina - Sant’Andrea San Vito 4:0 (2:0)

Strelci: 1. Selva, 11. Hoti; 58. Hoti, 86. Celcer

Juventina: Gregoris, Trevisan, Celcer, Racca, Marini, Černe, Hoti (od 87. Vittorelli), Piscopo (od 68. Zajnuni), Selva, Kerpan (od 35. Cuca), Cocolet (od 75. Tomat). Trener: Sepulcri.

Po uvodnem porazu se je Juventina oddolžila svojim navijačem. Na prvi prvenstveni domači tekmi v Štandrežu je tržaški ekipi zabila kar štiri gole. Že po prvem polčasu je bil izid 2:0. V drugem delu sta padla še dva gola. Edina negativna nota je poškodba Kevina Kerpana.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost - Zarja 1:5 (1:4)

Strelci: 2. Veljković, 10. Bernobi, 11. Petracci, 15. Bernobi, 37. Bernobi; 75. M. Barnobi

Mladost: Stoduto, Patessio, Pelos, Tabai, Candusso, Di Giorgio, Di Bert, Ocretti (Ligia), Marassi, Veljković (Furlan), Scocchi (Petronio). Trener: Cossar.

Zarja: Flego, S. Barnobi, Spadaro (Stocca Kralj), Zucca, Calzi, Cottiga, M. Barnobi (Di Donato), Aiello (Radetič), F. Bernobi, Franzot (Cufar), Petracci (Lorenzi). Tener: Ravalico.

V Doberdobu so tokrat plenili nogometaši bazovske Zarje. Mladost je sicer tokrat nastopila z okrnjeno postavo, saj so na prejšnji tekmi kar trije nogometaši prejeli rdeč karton. Gostitelji so sicer prvi povedli. A že v 15. minuti je sledil preobrat z goloma Bernobija in Petraccija. Francesco Bernobi je nato v nadaljevanju zadel še en gol in se je iz Doberdoba vrnil s hat-trickom.

2. AMATERSKA LIGA

Isontina - Sovodnje 3:0 (2:0)

Sovodnje: Zanier, Falcone, Umek, Galliussi, Peressini (Komjanc), Simčič, Petejan, Čavdek, Lutman (Vižintin), Žibernik, Rijavec. Trener: Trangoni.

Že po petih minutah so nogometaši Sovodenj zaostajali za dva gola. Trangonijevi fantje so tekmo zaćeli z nepravim pristopom. Tudi v nadaljevanju niso nikoli prevzeli pobude v svoje, tako da je bil poraz povsem zaslužen.

Vesna - Breg 1:3 (1:2)

Strelci: 8. G. Cermelj, 45. L. Nigris, 70. D. D'Alesio; 47. K. Vidali

Vesna: Giovannini, Rodella, Carli, Renar (od 90. Martini), Veronesi, Nabergoi, Košuta, Gargiuolo (od 90. Skala), Ferluga (od 93. Prelaz), K. Vidali (od 56. Favone), Čubelj. Trener: Venanzi.

Breg: Blasevich, Garofalo (od 59. Madrussani), Delvecchio, Maselli, Andreassi, Calabrese, D. D'Alesio, Marchio (od 69. Scaligine), L. Nigris (od 66. Abatangelo), S. Nigris, G. Cermelj (od 15. Danieli). Trener: Quagliariello.

Campanelle - Primorje 2:2 (2:1)

Strelci: 18., 37. Laghezza (C); 45. Woroniecki, 82. Saule

Primorje: Pahor, Bais (F. Tesser), Woroniecki, Miniussi (Suppani), N. Tesser, Grego, Jurissevich, De Sio (Nadifi), Villa, Saule, Mantengoli (Macor). Trener: Biasin.

Primorje je predvsem v drugem polčasu igralo bolje od gostiteljev. Izenačujoči gol je padel šele v 82. minuti, ko je bil spet uspešen Giorgio Saule (na prvi tekmi je zadel dva gola). Campanelle so sicer povedle v prvem polčasu z 2:0. Zaostanek pa je tik pred odmorom zmanjšal Poljak Woroniecki z golom z razdalje kakih tridesetih metrov.