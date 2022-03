Pomembna zmaga za Bor Radenska

KOŠARKA

D-LIGA

San Vito – Bor Radenska 50:57 (16:11, 28:23, 38:36)

Bor: P. Zettin 7 (2:2, 1:7, 1:2), G. Terčon 2 (-, 1:4, -), Možina 7 (3:8, 2:4, 0:1), Pizziga 17 (7:7, 5:9, 0:1), D. Zettin 7 (2:3, 1:4, 1:4), Strle 6 (-, 3:6, 0:2), Lettieri 6 (2:2, 2:5, 0:1), Scocchi 5 (-, 1:6, 1:6), Stopar nv. Trener: Krčalić.

Bor Radenska je po zelo izenačenem dvoboju, v katerem sta na igrišču obrambi prevladali pred napadoma, premagal San Vito in dosegel sila pomembno zmago v boju za prvo mesto na lestvici. Tekma je bila dejansko povsem izenačena celih 39 minut. Košarkarji obeh ekip so v napadu veliko grešili, tako da je o zmagovalcu odločala zadnja minuta. Pri izidu 50:50 je Borov kapetan Scocchi 45 sekund pred koncem tekme zadel trojko s težkega položaja, v nadaljevanju pa domačini niso več zadeli. Možina je 21 sekund pred koncem zadel le enega izmed dveh prostih metov, v naslednjem napadu pa je bil San Vito dvakrat nenatančen. V izdihljajih tekme je Dimitri Zettin po ukradeni žogi zadel iz protinapada, z dodatnim prostim metom pa zapečatil končni izid 57:50 v korist Bora.

Isonzo Pieris – Dom 55:66 (10:15, 27:34, 42:49)

Dom: Devetak 0 (-, -, -), Abrami 7 (1:1, 3:8, 0:1), Lazić 8 (2:3, 3:5, 0:1), Onesti 0 (-, -, -), Zavadlav 9 (2:2, 2:3, 1:4), Cej 8 (2:4, 3:7, -), Borsi 4 (0:2, 2:2, -), Ballandini 10 (1:2, 3:9, 1:4), Salvi 14 (1:2, 5:10, 1:2), Jakin 6 (0:1, 3:8, -), Menis in Čavdek nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so vknjižili še drugo zaporedno zmago in naredili odločilen korak do obstanka v ligi. Varovanci trenerja Grbaca so imeli vajeti igre v rokah od samega začetka tekme. V drugi četrtini so si priigrali tudi 10 točk prednosti, domačini pa niso popustili in se v uvodu tretje četrtine približali le na točko zaostanka (35:36). Abrami in soigralci pa so ponovno dvignili ritem igre in predvsem po zaslugi čvrste obrambe znova pobegnili. V zadnjih desetih minutah so prednost brez večjih težav upravljali in se na koncu veselili pomembnega in povsem zasluženega uspeha.

Santos Basket TS – Kontovel 61:52 (14:12, 29:26, 43:34)

Kontovel: N. Daneu 3 (-, 0:4, 1:2), Kralj 0 (-, -, -), Raseni 0 (-, -, -), S. Regent 6 (2:6, 2:5, -), Pro 5 (-, 1:2, 1:1), Persi 8 (-, 1:6, 2:6), Starc 10 (2:4, 4:10, 0:3), G. Regent 9 (1:2, 4:7, 0:1), Žgur 11 (2:2, 3:7, 1:4), A. Daneu in Cicogna nv. Trener Peric.

Kotovel, ki je nastopil v zelo okrnjeni postavi (brez poškodovanih Škerla in Mattiassicha, Aleksander Daneu in Cicogna pa sta presedela celo tekmo na klopi), je izgubil pomembno tekmo proti solidnemu Santosu. V prvem polčasu je bilo srečanje dokaj izenačeno, v nadaljevanju pa so si gostitelji priigrali nekaj točk prednosti, ki so jih do konca tudi ohranili. Kontovelci so sicer dobro igrali v obrambi, v napadu pa niso našli rešitve, da bi spravili v težave igralce Santosa.