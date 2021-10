Poraz Jadrana Monticolo&Foti na domačem igrišču

Jadran Monticolo&Foti – The Team Riese 62:63 (15:17, 26:32, 47:42)

Jadran: Batich 0 (0:2, 0:1, 0:3), Ban 10 (1:1, 3:7, 1:4), Schina 10 (3:4, 0:3, 1:7), Ridolfi 3 (-, 0:3, 1:3), De Petris 15 (3:5, 6:10, -), Jakin 0 (-, 0:1, 0:1), Malalan 0 (-, 0:3, -), Bunc 4 (-, 2:3, 0:2), Rajčič 3 (-, 0:1, 1:3), Milisavljevic 17 (-, 4:9, 3:6), Pregarc in Raseni nv. Trener: Dean Oberdan.

Skoki: 52 (29 v obrambi, 23 v napadu); podaje 17; pridobljene žoge: 12; izgubljene žoge: 20; SON: 20; PON: -.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v 5. krogu C-lige gold doživeli še tretji letošnji poraz, drugega na domačem igrišču. Tokrat je na Opčinah slavila ekipa The Team Riese, ki je v napeti končnici za točko premagala domače košarkarje. Končni izid je bil 62:63. Gostje so sicer že po prvem polčasu vodili. Izkoristili so številne napake Oberdanovih košarkarjev in jih s consko obrambo spravili v velike težave. Jadranov napad nikakor ni stekel, met pa je šepal tako v bližini koša (8:23 za dve točki) kot izza črte za tri točke (2:13).

Ravno s trojkami pa so domači košarkarji v drugem delu tretje četrtine poskrbeli za delni izid 11:0 in povedli na 44:37. Koncentracija pa je spet padla v začetku zadnje četrtine, ko se je Riese znova vrnil v igro. Sledila je izenačena igra, na obeh straneh igrišča pa so se vrstile napake. Končnica je bila povsem napeta: 12 sekund do konca so pri izidu 62:61 žogo v napadu imeli gostje, ki so izsilili osebno napako in z dvema prostima metoma povedli. Jadran je imel na razpolago še 6,7 sekunde za zadnji napad, akcija pa se je ob agresivni obrambi gostov zaključila z neizdelano trojko Schine. Žoga se je odbila od obroča, skok pa so ujeli košarkarji Rieseja, ki so se ob zvoku sirene veselili pomembne zmage.

Pri Jadranu je bilo tudi tokrat preveč napak v napadu: 20 izgubljenih žog in zelo slabi odstotki pri metu iz igre (37,8 % za dve točki in 24,1 % za tri) sta podatka, s katerima se težko pride do zmage. Žal domačini niso izkoristili premoči pod košema (ujeli so kar 15 odbitih žog več od nasprotnikov), kjer sta izstopala Milisavljevic (17 točk in 14 skokov) in De Petris (15 in 9). Tokrat so namreč zmanjkale predvsem točke z zunanjih položajev, kjer sta nekaj več kot soigralci zadevala le Ban in Schina (oba 10 točk).