Poraz Jadrana, visoki zmagi Krasa in Sesljana

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Fontanafredda 0:7

PROMOCIJSKA LIGA

Zaule - Sistiana Sesljan 1:5 (1:2)

Strelci: 22. Crosato, 43. Disnan; 70. Crosato, 75. Vasques, 90. Germani

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Cassara), Kerpan (Antonič), Francioli (Tomizza), Zlatič, Carli, Disnan, Vasques, Marincich, Germani, Celea (Del Rosso). Trener: Musolino.

Sistiana Sesljan je v Miljah dosegel pomembno zmago proti ekipi, ki je na začetku sezone ciljala na visoke uvrstitve. Zaule je sicer povedel takoj na začetku. A Sistiana Sesljan je reagiral in pred koncem polčasa že spreobrnil izid v svojo korist z goloma Crosata in Disnana. V drugem polčasu so gostje kronali premoč in zasluženo odnesli domov vse tri točke. Rumeno-modri so zdaj sami prvi na lestvici, saj je Chiarbola Ponziana igral neodločeno z Ol3 2:2.

Kras Repen - Staranzano 5:1 (3:0)

Strelci: 18. Volaš, 45. Fernandez, 47. Volaš, 55. Radujko, 61. Kočič (11-m), 84. Kocman.

Kras Repen: Francescutti (Zitani), Sain (Beqiraj), Cudicio, Fernandez (Formigoni), Strussiat, Simeoni, Kocman (Stocca Kralj), Zappalà, Volaš, Radujko, Savron (Paolo Bresich). Trener: Pahor.

Kras je na domačem igrišču visoko premagal solidnega nasprotnika iz Štarancana. Pahorjevi nogometaši so igrali lepo in že po prvem polčasu je bilo 3:0. Dalibor Volaš se je razigral in zdel dva gola. Tudi v drugem polčasu so rdeče-beli držali vajeti igre v svojih rokah. Za četrti gol je v uvodnem delu drugega polčasa poskrbel Radujko. Gostje so častni zadetek zadeli z enajstmetrovke s Kočičem. V zadnjem delu je v polno zadel še Ivan Kocman.

Juventina - Valnatisone 1:3 (0:2)

Strelca: 63. Hoti; 11., 45. 11-m Sokanović, 68. Pisu

Juventina: Furios, F. Marini, Del Negro (Lupoli), Racca, N. Marini, Innocenti (Semolič), Tribušon (Stabile), Goz, Pinatti, Kerpan, Hoti. Trener: Sepulcri.

Tolminski napadalec Sokanović je bil tudi tokrat Juventinin rabelj. V Štandrežu je zadel dva gola za špetrski Valnatisone. Isti igralec je na prvi tekmi zadel kar štiri zadetke. Gostujoča ekipa je že po prvem delu vodila z 2:0. Nato je Juventina uspela zmanjšati zaostanek s Hotijem, ki je uspešno zadel najstrožjo kazen. A že pet minut kasneje so gostje zadeli še tretji gol. Za Juventino je bil že drugi zaporedni domači poraz.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja - Gonars prekinjena v 33. min.

Mladost - San Canzian Begliano 0:3

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Moraro 3:1 (0:1)

Strelci: 47. Bobbini, 52. D. D’Alesio, 80. Bazzara

Breg: Blasevich, Calabrese, Halili, Marchetti, Bobbini, Andreasi, D. D’Alesio (Belladonna), Sovič, Saule (Bazzara), Carbone (Abatangelo), Cermelj (Schiraldi). Trener: Quagliarello.

Breg je dosegel pomembno zmago v boju za obstanek. Gostje so sicer po prvem polčasu. Nogometaši Brega pa so v drugem polčasu poskrbeli za preobrat.

Sovodnje - Triestina Victory 0:2 (0:0)

Sovodnje: J. Devetak, Komjanc (Ribolica), Galliussi, Noto (Peressini), Diew, Petejan, Simčič, Rijavec (Lutman), Formisano, Čavdek, Visintin (Dornik). Trener: Feri.

Nogometaši Sovodenj so bili boljši od vodilne Triestine Victory, ki pa je domov odnesla vse tri razpoložljive točke. Gostje so povedli v 55. minuti s pomočjo avtogola. Drugi gol pa je padel v končnici tekme v protinapadu.

CGS - Vesna 1:0 (1:0)

Vesna: E. Carli, Barukčič, Košuta, Leghissa, Miniussi, L. Carli, Favone (Ioseph), Ferluga (K. Vidali), M. Vidali (Vattovaz), Bubnich (Martini), Poiani. Trener: Sardoč.

Rdeč karton: 32. Barukčič

Vesna je utrpela pekoč poraz proti zadnjeuvrščeni tržaški ekipi. Gol so plavi prejeli v uvodnih minutah, kar jih je precej zmedlo. V nadaljevanju so sicer reagirali, niso pa uspeli izenačiti.

Isontina - Primorec 3:0 (0:0)

Primorec: Gregori, Comi, Tuberoso (Tuccio), De Leo, F. Tesser, Amodio (Fedele), R. Di Corato, Piras (Nadifi), Grego (Buonpane), Castrillon, Capraro. Trener: De Sio.

Vsi trije goli Isontine so padli v drugem polčasu. Primorčev nasprotnik je bil tokrat povsem v dometu. Ekipa trebenskega društva pa je tokrat igrala slabo.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Jadran Motomarine - Caorle 55:63 (14:17, 29:27, 46:39)

Jadran: Ban 17, Cettolo, De Petris 8, Malalan 3, Škerbec 12, Gregori nv, Zidarič 2, Sosič 2, Pregarc nv, Milisavljevic 11. Tener: Mura.

Caorle so bile do pred današnjim srečanjem zadnje na lestvici, a kljub temu so z Opčin odnesle obe točki. Tekma je bila izenačena in Jadran je v tretji četrtini povedel tudi za deset točk. V zadnji četrtini pa so gostje odreagirali, v osmi minuti dohiteli jadranovce (54:54) in v končnici z delnim izidom 9:1 tudi zmagali. Jadranovci so tokrat povsem odpovedali v napadu, saj so dosegli le 55 točk.

ŽENSKA C-LIGA

Nuova Trieste Basket - Polet 66:53 (12:13, 26:26, 50:34)

Polet: Croselli 0, Perčič 6 (2:3, 2:8, 0:1), Radovini nv, Orel nv, Bevitori 11 (-, 4:8, 1:3), Battilana 4 (-, 2:6, -), Krečič 3 (1:4, 1:5, -), Pregarc nv, Sartori 0 (-, 0:1, -), Susanj 16 (6:10, 5:9, 01), Toscan 0 (-, 0:3, -), Bresciani 13 (2:2, 4:9, 1:1). Trener: J. Krečič.