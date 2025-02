Poraza v elitni ligi, le točka za Sesljan

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – San Luigi 0:3 (0:1)

Strelec: 20. Di Lenardo, 68. Falleti, 76. Olio

Kras Repen: Umari, De Lutti, (R. Solaja), Badžim (Polacco), Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec (Pagano), Pertot (Pacor), Lukanović, Perić (Kuraj), Pitacco. Trener: Radenko Kneževič.

Pred velikim številom gledalcev je na derbiju 22. kroga elitne lige Kras Repen utrpel hud poraz proti drugouvrščenemu San Luigiju. Krasovi nogometaši so uprizorili zelo slabo predstavo, tako da je bil Krasov peredsednik Goran Kocman po tekmi zelo razočaran.

Juventina – Tolmezzo Carnia 0:1 (0:1)

Strelec: 22. Nagostinis (T)

Juventina: G. Blasizza, J. Bonilla, D. Cocetta, J. Grion, D. Jazbar, L. Piscopo, J. Štrukelj, M. Samotti (Liut), M. Pillon, E. Hoti, M. Piscopo. Trener: Visintin.

Juventina bi si proti Tolmezzu zaslužila vsaj točko. Gostje so resda zadeli gol in vratnico, toda pobudo so vseskozi imeli v svojih rokah domačini, ki pa so bili premalo konkretni pred nasprotnikovimi vrati.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Union 91 2:2 (1:1)

Strelca: 7. D. Colja, 42. Benedetti (U); 80. Daiu (U), 83. Francioli

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem (Benussi), M. Crosato, E. Colja (Simeoni), L. Crosato, Toffoli (Miinighini), Villatara (Loggia), Buzzati, Volaš, Francioli, D. Colja. Trener: Fabio Jurincich.

Po precej slabi predstavi je sesljanska ekipa igrala le neodločeno z zadnjeuvrščenim Unionom 91. Gostitelji so celo tvegali, da bi ostali praznih rok, saj so proti koncu tekme gostje celo vodili z 2:1. Varovanci trenerja Jurincicha so sicer začeli dobro in povedi že v 8. minuti z ostrostrelcem Davidom Coljo. Nakar se je nekaj zataknilo. Najprej je prvem polčasu izenačil Union. V 80. minuti pa je celo povedel z 2:1. Na srečo je Francioli tri minute pozneje stanje izenačil.

1. AMATERSKA LIGA

Domio – Sovodnje 2:1

Breg – Bisiaca Romana 1:1 (1:0)

Strelca: 44. Freno; 62. Frattaruolo (RB)

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, Frangini, Čermelj, Sancin, Racanelli, Udovicih, Pertosi (Ceglie), Delvecchio, Freno (Iadanza). Trener: Mauro Bursich.

Rdeč karton: S. Spinelli

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Aris San Polo 2:4 (1:0)

Strelca za Vesno: 37. Pahor, 55. Antonič

Vesna: Leban, M. Colja (Pertot), Sosič, Matuchina, Košuta, Purič, Antonič, Pahor (Kerpan), Franzot (M. Vidali), Pojani (Canciani), Rebula. Trener: Mozetič.

Zarja – San Giovanni 2:2

Strelca za Zarjo: Škabar, Perfetto.

Zarja: Savi, Čufar, Poropat, Škabar, Leiter, Rollo (Laknori), Corrente, Russo (Capraro), Abatangelo, Haxhija, Sadik (Perfetto). Trener: Gregoratti.

Mladost – Moraro 1:3 (0:2)

Strelec za Mladost: 81. Aristone

Mladost: Zanier, F. Juren, Komjanc, Mbengue, Pers, Faidiga, Terpin (S. Lakovič), Diawla (D. Dreassi), Vižintin, Trevisan (Vera), Labib (Aristone). Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Primorec 4:2 (2:0)

Strelci: 30. Saule, 46. Canziani, 75. in 78. Bari; 54. De Sio, 84. D. Bagattin (oba Primorec)

Primorje 1924: Milloch, Spanghero, Rovina, Petković (Chiatto), Kaurin, Miniussi, Paoletti (Valenti), Bertagni (Texeira), Saule, Balbi (Ciobanu), Canziani (Bari). Trener: Issich

Primorec: A. Bagattin, Čubej (L. Carli), Matassi, Di Sciacca, Stocca Kralj, Žerjal (Celardi), De Sio (D. Bagattin), Succi, Di Donato, F. Kaurin, Dalle Molle (Giavon). Trener: Vincenzo De Sio.