Portoroški turnir odložili za teden dni

Največji slovenski teniški turnir, ki bo poleti v Portorožu, so zaradi olimpijskih iger v Tokiu odložili za teden dni. Na sporedu bo teden dni pozneje kot običajno, potekal bo med 17. in 23. avgustom, so sporočili s Teniške zveze Slovenije. Portoroški turnir z nagradnim skladom 50.000 ameriških dolarjev prirejajo osmič zaporedoma. Lani je na njem slavil Aljaž Bedene, ki je v finalu ugnal Norvežana srbskih korenin Viktorja Durasovica s 7:5 in 6:3.

Organizatorji tudi letos obljubljajo bogat spremljevalni program. Na sporedu bodo tudi tradicionalni turnirji pod okriljem Teniške zveze v vseh starostnih kategorijah ter člansko državno prvenstvo.