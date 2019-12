Postani fit tudi ti 4.0: novembra skopnelo kar 8,4 kilograma

Naša akcija Postani fit tudi ti 4.0 gre naprej. Pravzaprav je v polnem teku v pričakovanju najtežjih trenutkov: božično-novoletnih praznikov, ko vsak izmed nas rad poje košček panetona, potice in popije kozarček rujnega. V pričakovanju »izziva« so novembra prav vsi »fitovci« napredovali: dodatno so shujšali tako v kilogramih kot v pasu (stehtali so jih v četrtek zvečer). Novembra je skupaj skopnelo kar 8,4 kilograma. V pasu so skupno izgubili 15,5 centimetra. »Vsi so pokazali ogromen napredek. Priznati moram, da me doslej prav vsi presenečajo. Vsi so delovni, marljivi in se trudijo. Pa zelo malo manjkajo na treningih. Všeč mi je, da so stvar zagrabili resno, kot je treba,« je dejala fitnes trenerka in mentorka projekta Gina Lazarević. Laura Pečenik, Darja Vitez, Susanna Makuz, Katja Spetič in Andrej Guštin trenirajo trikrat tedensko v fitnes centru Fitnes Planet v Sežani.

