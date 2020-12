Pozorni so na priporočila in še naprej trenirajo

Atletika velja že od nekdaj za kraljico športov, letos pa je med tistimi športnimi panogami, ki jo je pandemija novega koronavirusa najmanj prizadela. Že res, da nismo mogli spremljati atletskih bojev na olimpijskih igrah, so pa lahko atleti po spomladanskem športnem mrku lahko skorajda nemoteno nadaljevali s treningi. To velja tudi za mlade Borove atletinje in atlete, kot nam je potrdila dolgoletna trenerka Biserka Cesar.

Kako so potekali atletski treningi med poletjem in kako potekajo v tem obdobju, ko je koronavirus spet privedel do strožjih omejitev?

S skupino najmlajših smo treninge prekinili marca in jih nato junija nismo nadaljevali. Z osnovnošolci namreč poleti ne treniramo, smo pa ponovno začeli septembra in trenutno treningi še naprej potekajo. Starejša skupina pa dejansko ni nikoli mirovala.

Med spomladansko zaporo so srednješolci in višješolci trenirali samostojno doma po programu, ki jim ga je posredoval trener. Junija pa so spet začeli trenirati skupaj. Prve treninge so opravili na zunanjih peščenih igriščih na Stadionu 1. maja, nato pa so se preselili na stadion Grezar, kjer smo zdaj vsi. Jasno, pozorni smo na vsa priporočila za preprečitev širjenja virusa. Na srečo pa lahko trenutno vsi še naprej treniramo.

Tekem pa je bilo najbrž, kot v vseh ostalih športih, med poletjem veliko manj kot običajno. Drži?

Seveda, nekaj tekem pa je le bilo, tako da so nekateri naši atleti nastopili tudi na državnem prvenstvu. Tekmovanja so sicer potekala v precej okrnjeni obliki in brez gledalcev. Na tekmovališču so bili prisotni le športniki, njihovi trenerji in sodniki. V Trstu atletskih tekmovanj ni bilo, zato so se morali naši tekmovalci med poletjem precej premikati po deželi.