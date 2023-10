»Prave enakopravnosti v jadranju še ni«

Tržaška jadralka Francesca Clapcich je pri 35 letih spisala novo poglavje v jadralni zgodovini, potem ko je junija letos kot prva italijanska jadralka zmagala na slovitem tekmovanju Ocean Race. Ambasadorka Barcolane in projekta zavarovalnice Generali Women in Sailing bo jutrišnjo regato odjadrala s Claudio Rossi (prvo zmagovalko ženskega pokala): delili si bosta krmilo 90-čeveljske jadrnice Swan 90 Woodpecker Cube – Generali.

Po oceni vremenoslovcev bo jutri veter zelo šibak. Boste v takih razmerah konkurenčni?

Ker gre za težko jadrnico, težko. Favorit je Arca.

Lani smo dočakali prvo žensko zmagovalko. Kdaj bo Barcolano osvojila Tržačanka?

(smeh) Upam, da kmalu. Rezultat je neposredno povezan s tem, na kateri jadrnici lahko jadraš.

Išče se torej ekipa, ki bi zaupala krmilo Tržačanki?

Tako. Mislim, da nas je v Trstu kar nekaj dobrih jadralk. Naj tu omenim Alice Linussi, so pa še druge zelo dobre. Potrebno bo nekaj več poguma, da bi ženskam le predali glavne vloge na jadrnici in ne samo stranskih, saj znanje in izkušnje imamo.

V tednu Barcolane je jadranje v središču pozornosti in tudi zelo blizu množic, a se vse to poleže že po tednu dni. Nasploh v Italiji jadranje težko prodira na športno sceno, kaj več pozornosti je morda samo ob nastopih Lune Rosse. Kako si razlagate in kje so rešitve, da bi o jadranju govorili 365 dni na leto?

Strinjam se. Delno na to vpliva kultura naroda. V Franciji, na primer, je jadranje v središču pozornosti celo leto, zanimajo in navdušujejo se tudi nad oceanskim jadranjem. Pri nas pa je zanimanje priložnostno: ko nastopa Luna Rossa, smo vsi jadralci. V resnici je veliko italijanskih jadralcev, ki na oceanskih regatah dosegajo odlične rezultate, a se o njih piše res malo. Kar je škoda, saj so to mladi, ki veliko vlagajo in žrtvujejo. In to ob slabših ekonomskih pogojih kakor jadralci pokala Amerike. S širjenjem informacij bi vse to lahko bolje približali ljudem; podučiti bi jih morali tudi, kaj pomeni jadrati sredi oceana. Tako bi nastajale zgodbe o jadralcih, ki bi lahko ob pravih medijskih izbirah celo postale ikone. Zgodb je res veliko in še zanimive so.

Oceansko jadranje ste omenili že večkrat, nisva pa se še zaustavili pri vašem letošnjem uspehu. Kako se počutite kot prva Italijanka, ki je osvojila prestižno Ocean Race ?

Prijetno je, a nikakor ne smem biti zadnja. Sicer vse to ne bi imelo smisla. V drugih športih kar podirajo rekorde, zato upam, da je moj uspeh le začetek in da bo odprl vrata še drugim jadralkam, da se odločijo za to izkušnjo.

Razumem, da v jadranju še vedno ni prave enakopravnosti ...

Še ne. Delamo na tem, napredek je viden. Na oceanskih regatah je žensk veliko več kot na regatah monotipnih jadrnic. V pokalu Amerike pa nas še ni. Prireditelji sicer organizirajo regato izključno za jadralke, a po moji oceni to ne pomeni enakopravnosti. Enakopravne bomo, ko bomo na krovu z jadralci v glavni ekipi pokala Amerike. Regate, ki so zgolj namenjene jadralkam, ne zagotavljajo napredka. Izboljšujemo se lahko le tako, da se primerjamo z boljšimi jadralci, ki so že dalj časa del te zgodbe.

