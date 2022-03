»Pravi lider, a še vedno zelo skromen«

Kaj o Roku Možiču meni odbojkarski trener Zoran Jerončič, ki zelo dobro pozna tako slovensko kot italijansko odbojkarsko sceno? Je slovenski odbojkar, top scorer rednega dela superlige, tudi njega presenetil?

Seveda, to kar je naredil, je res veliko presenečenje. Vsi smo vedeli iz kakšnega testa je, vedeli smo, koliko je sposoben, a da bo tako dober, ni pričakoval nihče.

20-letnik iz Maribora ima nedvomno dobre gene ...

Res je. Družino zelo dobro poznam. Oče Peter je bil odličen odbojkar, korektor Maribora in reprezentance, zdaj energičen trener, mama Mojca Voh je prav tako blestela sredi osemdesetih let z Branikom, ko je pod vodstvom Edija Dolinška osvojil državni, takrat še jugoslovanski naslov. Skratka, podlaga za take uspehe je bila odlična, obenem pa ga je družina doslej zelo dobro usmerjala.

Ob genih in velikem talentu pa je verjetno vse otroštvo delal v pravo smer.

Tako je. V otroštvu in zgodnji mladosti se je ukvarjal z vsem, igral je odbojko na mivki, nogomet, košarko, plaval, ukvarjal se je z gimnastiko in to vse ga je pripeljalo do tega, da je njegov razvoj kompleten. Slovenski športniki so ravno zaradi te vsestranskosti tako dobri: zaenkrat se dobro dela še v šolah, ne kot nekoč, a vseeno še dovolj dobro. Ta dodana vrednost te potem pripelje visoko.

Pri 20 letih je osvojil lestvico top scorerja v superligi. Boljši je torej od Leona, ki smo ga še lani uvrščali med najboljše na svetu. Se strinjate?

Kaže, da je boljši. Naj uporabim še besede komentatorja na Raiu Fabia Vulla: Možič nima samo fizičnih in igralskih vrlin, ima tudi liderske. Je pozitivna oseba, ki vodi skupino. Najpomembnejše pa je, da je še vedno zelo skromen fant. Ne sanjari, kar je dobra predpostavka, da bo prišel daleč.

