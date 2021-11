Praznih rok tako Kontovel kot Dom

Alba Cormons – Kontovel 83:77 (15:14, 36:36, 62:54)

Kontovel: N. Daneu 8 (1:4, 2:7, 1:2), Persi 3 (1:1, 1:1, -), Cicogna 20 (5:6, 3:6, 3:8), Škerl 9 (2:3, 2:5, 1:7), Pro 0 (-, -, -), Mattiassich 21 (5:6, 2:3, 4:4), S. Regent 8 (2:2, 3:6, 0:1), Emili 0 (-, -, -), G. Regent 7 (1:2, 3:5, -), Zgur 1 (1:2, -, 0:1), Marion nv. Trener: Francesco Peric.

Košarkarji Kontovela so v 6. krogu D-lige v gosteh izgubili proti krminski Albi. Sicer dokaj izenačen dvoboj se je zaključil z izidom 83:77. Odločilno razliko so si izkušeni domačini priigrali v tretji četrtini, v končnici pa ohranili mirno kri in odbili poslednje napade gostov. V Kontovelovem taboru si pohvalo za dobro igro na obeh straneh igrišča zasluži Patrik Mattiassich, ki je zadel 21 točk (4:4 za tri točke) in ujel 7 odbitih žog.

»Škoda za poraz, smo pa tokrat igrali zelo slabo v obrambi, v napadu pa imeli preveč izgubljenih žog. Prilagodili smo se počasnemu ritmu Albe, kar je bilo za nas usodno. Domači košarkarji so zadevali z vseh položajev, mi pa smo tokrat mentalno povsem odpovedali,« je po tekmi dejal Kontovelov trener Francesco Peric.

Santos Trieste – Dom 61:51 (16:23, 32:33, 47:40)

Dom: Devetak 0 (-, -, -), Lazić 19 (1:1, 6:12, 2:3), Zavadlav 9 (-, 3:4, 1:8), Borsi 2 (-, 1:6, -), Vremec 3 (-, 0:5, 1:2), Abrami 4 (-, 2:4, 0:1), Onesti 0 (-, -, -), Mucci 0 (-, -, -), Cej 2 (-, 1:1, -), Čavdek 0 (-, -, -), Salvi 12 (-, 0:3, 4:5), Menis nv. Trener: Dražen Grbac.

»Če na tekmi mečeš le en prosti met, to pomeni, da nekaj ni v redu,« tako je sinoči po koncu tekme med Santosom in Domom dejal pomočnik trenerja goriške ekipe Eriberto Dellisanti. Košarkarji Doma so v Trstu vknjižili še peto zaporedno zmago, za poraz pa je bila tokrat usodna predvsem sterilna igra v napadu. V prvi četrtini so sicer gostje začeli dobro in s trojkami Mattie Salvija in koši Dejana Lazića (edina Domova, košarkarja, ki sta na igrišču pokazala nekaj več) celo vodili. Domačini so ujeli priključek pred koncem prvega polčasa, v tretji četrtini pa povedli. Domov napad je bil iz minute v minuto manj učinkovit, pri končnem izidu 61:51 pa so Goričani prišli tudi do najvišjega zaostanka na tekmi.

»V obrambi je še nekako šlo, saj je Santos na koncu zadel le 61 točk, v napadu pa smo lahko računali le na Lazića in Salvija. Ravno igra v napadu je trenutno naša največja hiba. Škoda, saj smo tokrat začeli tekmo zelo zbrano, tega pa nismo znali izkoristiti,« je še povedal Dellisanti.