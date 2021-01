»Prejadrali smo skoraj 7000 navtičnih milj«

Jadralec Sandi Šuc je pred nekaj dnevi zaključil dolgo oceansko plovbo. Z novo jadrnico Morgana je 32-letni član TPK Sirena prejadral pot od Cape Towna v Južni Afriki do La Spezie, za skupnih 6947 navtičnih milj oziroma kar 12.865 kilometrov.

Za vami je pravi jadralski podvig. Kateri je bil namen tako dolge plovbe?

V Južno Afriko smo šli po novo jadrnico. Gre za 100-čeveljski maxi Southern Wind. Jadrnico smo prevzeli v ladjedelnici v Cape Townu, kjer so jo zgradili. Pripeljali smo jo v Italijo, saj bomo z njo v prihodnjih letih tekmovali. Najbrž to se ne bo zgodilo že v letošnji sezoni, saj je treba jadrnico še izpopolniti in jo nastaviti za tekmovanja. Bo pa gotovo pripravljena za naslednjo sezono.