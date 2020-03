Prekinjena vsa športna dejavnost

Zaradi širjenja koronavirusa covid-19 so prekinjena vsa deželna in pokrajinska nogometna, košarkarska in odbojkarska prvenstva. Prav tako ne bo smučarskih tekem za mladinske kategorije, odpovedane so tudi vse promocijske smučarske tekme. Tako so danes sporočile vse pristojne deželne zveze.

Potemtakem danes ne bo tekme 1. amaterske lige med Zarjo in Gonarsom na Rouni, prav tako je odpovedana košarkarska tekma promocijske lige med Bregom B in Bisiacco.

V soboto v Sappadi (Plodnu) ne bo Pokala prijateljstva treh dežel v organiziaciji SK Devin, v nedeljo pa so tudi odpovedali tržaško prvenstvo v alpskem smučanju v organiziacji ŠD Mladina.

Deželna nogometna zveza je vsa prvenstva odpovedala za nedoločen čas, deželna košarkarska zveza datuma ni določila, zapisali so le, da vse do novih državnih ukrepov, odbojkarska prvenstva pa so prekinjena vsaj do 15. marca.