Prepričljiva zmaga Kontovela

KOŠARKA

D-LIGA

Kontovel – Interclub Muggia 83:67 (21:15, 41:35, 68:57)

Kontovel: N. Daneu 7 (1:2, 3:8, 0:1), Persi 1 (1:2, 0:1, 0:1), Cicogna 15 (2:5, 2:5, 3:7), Škerl 14 (0:2, 4:6, 2:3), Mattiassich 18 (2:2, 8:13, 0:5), S. Regent 5 (1:2, 2:4, -), Doljak 2 (2:2, -, 0:1), Starc 2 (-, 1:4, -), Pro 2 (-, 1:2, -), G. Regent 7 (1:2, 3:10, -), Zgur 10 (1:2, -, 3:3), Emili nv. Trener: Francesco Peric.

Kontovel je v 9. krogu D-lige na domačem igrišču s 83:67 zasluženo premagal miljski Interclub. Škerl in soigralci so začeli zelo prepričljivo in le ob koncu druge četrtine nekoliko popustili ter zapravili 9 točk naskoka. V drugem polčasu je Kontovel ponovno pritisnil na plin in se spet odlepil od Intercluba. Prednost so domačini do konca brez večjih težav upravljali in na koncu zmagali s 16 točkami prednosti. Najboljši Kontovelov strelec je bil z 18 točkami Patrik Mattiassich, v tretji četrtini pa se je z 10 točkami (3:3 za tri točke) razigral Ian Zgur. Svoji prvi točki v D-ligi je dosegel mladi Marko Doljak (letnik 2003).

Dom – Monfalcone 55:46 (11:10, 25:26, 41:37)

Dom: Devetak 0 (-, 0:2, 0:1), Abrami 10 (2:2, 4:8, 0:1), Lazić 11 (3:4, 5:11, 0:1), Onesti 0 (-, -, -), Zavadlav 13 (-, 2:9, 3:6), Cej 3 (1:2, 1:1, -), Borsi 3 (-, -, 1:1), Čavdek 2 (-, 1:2, -), Vremec 2 (0:2, 1:7, -), Ballandini 11 (3:4, 4:11, 0:7), Menis nv. Trener: Erik Graziani.

Košarkarji Doma so na domačem igrišču po izenačeni tekmi s 55:46 zasluženo premagali Monfalcone in dosegli drugi zaporedni uspeh v letošnji D-ligi. V prvem polčasu sta si bili ekipi povsem enakovredni, v tretji četrtini pa so si goriški košarkarji priigrali 4 točke naskoka in prevzeli pobudo. Igra ni bila privlačna, saj sta obe ekipi v napadu veliko grešili. Tri minute pred koncem so varovanci trenerja Erika Grazianija vodili s 6 točkami, nato pa izkoristili proste mete po tehnični napaki in izključitvi nasprotnikovega košarkarja ter zapečatili uspeh.