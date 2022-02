Preveliki apetiti

In tudi danes smo doživeli objokano Slovenko, ki se pa tokrat ni utapljala v veselju, ampak nasprotno se ni mogla potolažiti zaradi »nesrečnega« petega mesta, dve desetinki od zlate kolajne in eno od odra za zmagovalce. In to v eni najbolj prestižnih panog zimskih olimpijskih iger, ženskem slalomu. Stari novinar (jaz) se je takoj spominjal, kako je v Lake Placidu pred točno 42 leti Bojan Križaj pristal na četrtem mestu v veleslalomu in je slovenski reporter na nacionalki na dolgo in široko razpredal, kako je to največji uspeh v zgodovini slovenskega smučanja, medtem ko smo mi vsi pred ekrani rjoveli kot zverine ob zamujeni priložnosti za prvo zgodovinsko kolajno za slovenski zimski šport. V tisti sezoni je bil namreč Križaj naročen na druga mesta v tekmah svetovnega pokala, saj je bil seveda slabši od nepremagljivega Ingemarja Stenmarka, ali prav toliko boljši od vseh ostalih na svetu. Isto razmerje je veljalo v slalomu, kjer je izpadel že v prvi vožnji. Komentar? »Škoda, kakšna neverjetna smola!« Dajte no, kakšna smola. Oprostite mi izrazu, ali enostavno se je človek podelal v hlače. In tega uradno ni povedal nihče. Parola je bila, da je slovenski (takrat še jugoslovanski) zimski šport v stiku s svetovnim vrhom in to naj bi bilo dovolj. In zato se je tudi zgodilo, da je štiri leta kasneje v Sarajevu, to je doma, eden od velikih favoritov v skokih, Primož Ulaga, že na prvem skoku na tekmi pristal nekje na hrbtišču skakalnice in žalostno odsmučal v dolino. Hvala bogu, da je imela Jugoslavija smučarja z očitno nekaj bolj mediteranskega in zmagujočega v genih, Goričana Jureta Franka, ki mu je končno uspelo prebiti led s srebrom v veleslalomu. Tako, da je na primer le štiri leta kasneje isti Ulaga odločilno prispeval k osvojitvi srebrne kolajne v ekipni tekmi.

Prav zato se mi je zelo težko spoprijazniti z radikalno spremembo v miselnosti mladih Slovencev, ki so očitno povsem novi, upal bi si reči veliko bolj normalni, ljudje. Razdalja se lahko meri v svetlobnih letih. Pomislite: tokrat mlada Ajdovka zelo dobre in premožne družine, ki je imela doslej kot najboljši izid v karieri v slalomu četrto mesto na lanskem svetovnem prvenstvu (in tudi to že veliko govori o njenem značaju), in ni v letošnji sezoni v tej disciplini v bistvu dosegla nič pretresljivega (razen »odličnih« desetih mest), se ne more in more potolažiti zaradi male napake na začetku zadnje strmine, ki ji je pobrala verjetno zlato kolajno. Kaj bi potem morala poreči Mikaela Shiffrin, kraljica slaloma, ki je odpeljala le nekaj vrat in potem odstopila, ali Švedinja Sarah Hector, ki je odstopila nekaj vrat pred koncem, ko je bila premočno v vodstvu, ali še revica dneva, ki se mi je zasmilila skoraj do joka, ne prav več rosno mlada Nemka Lena Duerr, ki je vodila po prvi vožnji, bila najboljša v drugi še do zadnjega vmesnega merjenja in potem končala 17 stotink od zmagovalke Vlhove na najbolj bolečem mestu, ki obstaja v športu, četrtem? Res je, če se postavimo v glavo Slokarjeve, potem je povsem razumljiva njena žalost, ali jaz bi tokrat šel malo proti toku (nikoli si nisem mogel misliti, da se mi bo to kdaj zgodilo) in svetoval mojim rojakom, naj se malo bolj spustijo na tla in da se ne predajo prevelikim apetitom. Treba vse stvari gledati v perspektivi: če si dovolj dober, da zmagaš, je tvoja naloga, da to tudi storiš. Če so pa objektivno drugi boljši, se lahko veseliš, če jih presenetiš, če pa končaš tam, kjer ti je mesto, potem je vse to le normalno. Važno je le, da si dal vse od sebe.

Ta zgodba mi je prišla, priznam, zelo prav, saj sem bil v skrbeh, da ne bom imel kaj pisati, kajti danes so bile na sporedu, ob ženskem slalomu in prvi tekmi nordijske kombinacije (s fantastičnim in razburljivim razpletom z zmago v končnem sprintu Nemca Geigerja – upam samo, da jim ta priimek ne prinese posebne sreče na veliki skakalnici), le razne cirkuške discipline, ki me ne pritegujejo kaj prida. V najbolj »normalni« od teh, ženskem deskarskem krosu, je zmagala Američanka Lindsey Jacobellis, tista, ki je pred 16 leti v Turinu proslavljala zmago na zadnjem skoku, potem pa padla in končala na drugem mestu, in na ta način osvojila prvo zlato kolajno za ZDA na teh igrah. In se potem mi Slovenci, ki jih imamo že dve, pritožujemo? Dajte no. Bodimo resni in zavedajmo se, da je vsaka kolajna na olimpijadi velik podvig.