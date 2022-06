Preveri, ali si zdrav!

Bi radi ugotovili, ali je vaša telesna zmogljivost na zadovoljivi (zdravi) ravni? Bi radi kaj več storili za vaše zdravje, ker ga želite ohranjati tudi v pozni starosti? Bi radi izvedeli, ali je zaradi vašega slabšega fitnesa tveganje za srčna obolenja, diabetis ali kap večje? Ste zaradi slabšega fitnesa bolj podvrženi poškodbam v zgodnji starosti?

Športni pedagogi in kineziologi pri Športnem društvu Burjasport vas v soboto, 11. junija, vabijo v telovadnico v športnem centru Gaja na Padričah na meritve SLOfit, kjer boste po preverjanju telesne sestave in opravljenih sedmih testih neposredno na kraju izvedeli, v katero območje zdravstvenega tveganja sodite.

Meritve na odraslih izvaja od leta 2021 na Fakulteti za šport v Ljubljani raziskovalna ekipa SLOfit, ki nadaljuje bogato raziskovalno dediščino, ki so jo vzpostavili že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. SLOfit je nadgradnja uveljavljenega Športnovzgojnega kartona (ŠVK), nacionalnega slovenskega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine. Ob merjenju otrok so pred kratkim dodali tudi sistem preverjanja zdravstvenega tveganja odraslih, vse podatke pa združujejo v aplikaciji, kjer vsak sodelujoči na testiranjih lahko letno spremlja svoje telesne zmogljivosti.

Vaditelji AŠD Burjasport, ki so se posebej za to izobrazili na Fakulteti za šport, so se odločili, da bodo meritve izvajali redno tudi pri nas, s čimer želijo pridobiti vpogled v zdravstveno ogroženost slovenske populacije v zamejstvu. Zato v soboto, 11. junija, vabijo slovensko govoreče odrasle, od 18. leta dalje, na testiranje, ki bo vsakemu vzelo do največ 25 minut. Prijave zbirajo na mailu burjasport@gmail.com ali na telefonski številki 338 1674839 (Matej, tudi whatsapp), kjer navedete, kdaj bi se udeležili testiranja, enkrat med 9.00 in 12.00 ter med 14.00 in 17.00. Vabljeni so seveda ženske in moški, tudi tisti, ki se s športom ali rekreacijo ne ukvarjajo, pa seveda tudi starostniki. Vaditelji Burje bodo vsakemu posamezniku sprva izmerili telesno sestavo, torej višino, telesno težo, krvni tlak, srčno frekvenco in nasičenost kisika v krvi. S testom šest minutne hoje bodo ugotavljali srčno-dihalno vzdržljivost predvsem pri starejši populaciji, sledili bodo testi mišične moči – skok v višino z mesta, stisk pesti, upogibanje trupa (trebušnjaki), testa za gibljivost – predklon trupa sede, tapping z roko (za merjenje reakcijskega časa) ter test agilnosti (tek v osmici). Starejši od 65. leta bodo opravili še test vstajanja s stola.

Po opravljenih testih bodo vsi sodelujoči dobili na elektronski naslov poročilo, ki jim bo prikazalo, kam se uvršča posamezen rezultat glede na isto stare vrstnike in glede na zdravstveno ogroženost. Tako bodo na primer rezultati vseh gibalnih merskih nalog povedali, ali smo zdravi (naš rezultat se nahaja na zeleni barvi), ali potrebujemo izboljšanje (rezultat na rumeni barvi), ali pa je stanje tvegano. Kineziolog ali športni pedagog bo že na kraju testiranja svetoval glede izbire primernega vadbenega programa ali/in drugih sprememb življenjskega sloga.