Pred nadaljevanjem treningov so vse košarkarje in člane strokonvnega štaba kluba Allianz Pallacanestro Trieste testirali na novi koronavirus. Brisi in serološki testi, ki so jih opravili v tržaškem zdravstvenem zavodu Salus, so bili vsi negativni. Dalmassonovi košarkarji, ki sicer že dva tedna trenirajo in pilijo telesno pripravo, bodo lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil italijanske košarkarske zveze Fip v popolni varnosti nadaljevali z delom.