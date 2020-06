Pri Eppingerju pripravljeni na dirke

Kolesarji nestrpno pričakujejo začetek tekmovalne sezone. Tako profesionalci kot amaterji so v zadnjih mesecih kljub izrednim razmeram veliko kolesarili. Med najstrožjo strogo karanteno so nabirali kilometre doma na trenažerjih, nato pa so vendarle začeli trenirati še na cestah. Tudi kolesarji tržaške ekipe Team Eppinger so se morali prilagoditi težkim razmeram, kljub temu pa so še pred poletjem dosegli zelo visoko telesno pripravo. Pa čeprav še ne vedo, kdaj bodo začeli tekmovati.

Bistvenih sprememb v moštvu, ki ga vodi nekdanji uspešni kolesar Ivo Doglia, v primerjavi z lansko sezono ni. Eppingerjeve barve bodo tudi letos branili Miran Bole, Tomaž Čefuta, Simon Gergolet, Lawrence Osborne, Daniel Pozzecco in Simone Sandri. »Ohranili smo jedro ekipe. Tekmovalni premor si je zaradi službenih obveznosti in utrujenosti vzela le Mateja Roglič (sestrična novopečenega slovenskega prvaka Primoža, op. a.), ki pa še vedno kolesari z našim dresom in nam dela kar veliko reklamo v Sloveniji. Letošnja sezona bo prehodna. Fantje so v zadnjih mesecih vložili res veliko truda v treninge. Žal pa v tem trenutku sploh še ne vemo, kdaj bodo na vrsti prve tekme. Res škoda, saj svojih kolesarjev v vseh teh letih še nisem videl v tako vrhunski formi. Če bi se sezona začela kot po programu, bi doslej pobrali že veliko uspehov,« je dejal Doglia, ki zelo podrobno spremlja dogajanje v kolesarskem svetu.